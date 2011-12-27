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Yaşam

Heavy D'nin ölüm nedeni açıklandı LOS ANGELES (A.A)

27 Aralık 2011 23:30

-Heavy D'nin ölüm nedeni açıklandı LOS ANGELES (A.A) - 27.12.2011 - Amerikalı ünlü rap ve hiphop şarkıcısı, Jamaika doğumlu Heavy D'nin doğal nedenlerden öldüğü açıklandı. Los Angeles'ta Heavy D'nin ölüm nedenini araştıran savcılık ofisinin sözcüsü Craig Harvey, yaptığı açıklamada, rapçinin ölümüne aşırı kilosu ve kıtalararası uçuşun neden olduğunu bildirdi. Açıklamada, Heavy D'ye yapılan otopsi sonucu ölüm nedeni olarak pulmoner emboli ve derin ven trombozunun neden olduğunun tespit edildiği ayrıca, Heavy D'nin aterosklerotik kardiyovasküler hastalığı bulunduğu belirtildi. Gerçek adı Dwight Arrington Meyers olan şarkıcı, ''Living Large'' adlı ilk albümünü 1987 yılında çıkarmıştı.  Michael Jackson, B.B. King gibi ünlülerle düet yapan ve birçok şarkısı liste başı olan Heavy D, çeşitli televizyon dizilerinde ve filmlerde de rol almıştı. 

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