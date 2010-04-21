Heathrow'a 6 gün sonra ilk uçak indi

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Avrupa'ya uçuşlara onay

Ülkedeki sivil havacılık kurumu ve Ulaştırma Bakanı Lord Adonis, hava sahasının açılma kararının, yapılan test uçuşlarıyla kül bulutlarının yoğunluğunun azaldığı tespitinden sonra alındığını belirtti.Başkent Londra yakınlarında bulunan ve Türkiye'den de çok sayıda uçuşun yapıldığı Heathrow Havaalanı başta olmak üzere Gatwick ve Stansted gibi havaalanları ile Birmingham ve Manchester gibi havaalanlarından yarından itibaren daha sık karşılıklı seferlerin yapılması bekleniyor.Edinilen bilgiye göre, Türkiye'den İngiltere'ye karşılıklı seferlerin ise yarından itibaren yapılmaya başlanması öngörülüyor. Ancak uçuşların düzene girmesinin günler sürebileceği kaydediliyor. Yetkililer, yolculara seyahat etmeden önce uçuşlarıyla ilgili bilgi almaları tavsiyesinde bulunuyor.Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), Avrupa'ya uçuşların güvenli hale geldiğini bildirdi.BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile görüşmesinden sonra açıklama yapan ICAO Başkanı Roberto Kobeh Gonzalez, Avrupa'da yetkililerin hava sahaları ve hava trafiğinin yeniden açılması yönünde karar aldıklarını belirterek, "Avrupa'da yetkililerin uçuşların yeniden başlatılması kararını almaları, bunların güvenli olduğunu gösterir" dedi.ICAO Genel Sekreteri Raymond Benjamin de tehlikenin geçtiğinin söylenebileceğini, uçuşlar için ciddi bir risk bulunmadığını söyledi.İzlanda'daki bir yanardağın faaliyete geçerek kül fırlatmaya başlaması nedeniyle Avrupa kıtası genelinde yaklaşık 5 gündür yapılamayan uçuşlar, dünden itibaren kısmen yeniden başlatılmıştı.