HDP'yi ölü sayısını yüksek göstermekle eleştiren Davutoğlu: Şu anda 99 vatandaşımızın derdindeyiz

HDP'yi, Ankara'daki Barış Mitingi öncesinde meydana gelen patlamalarda hayatını kaybedenlerin sayısını "fazla göstermeye çalışmakla" suçlayan Başbakan Ahmet Davutoğlu, katıldığı televizyon programında, "Şu anda 99 vatandaşımızın derdindeyiz" dedi. Başbakanlık Koordine Koordinasyon Merkezi 11 Ekim'de yaptığı son açıklamada, Ankara'daki katliamda hayatını kaybedenlerin sayısını 97 olarak duyurmuştu.

Halkların Demokratik Partisi, 11 Ekim'de yaptığı açıklamada, katliamda hayatını kaybedenlerin sayısının 128 olduğunu iddia etmiş, ardından parti tarafından 13 Ekim'de yapılan açıklamada bu durum için özür dilemişti.

Ankara Tabip Odası ise, bugün yaptığı açıklamada Ankara'daki bombalı saldırıda şu ana kadar 106 kişinin hayatını kaybettiğini, hastanelerde ise 89 yaralının bulunduğunu açıkladı. Tabip Odası, hayatını kaybedenlerin isimlerinin bulunduğu bir liste de açıkladı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, bugün Show TV'de katıldığı programda, HDP ve Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ı eleştirerek şunları söyledi:

"Sorumsuzca devleti 'katil' diye suçlayan, halkı devlete karşı tahrik eden ve uluslararası basına çıkıp 'Bunu devlet yaptı' diyecek kadar seviyeyi düşüren bir siyasi parti eş başkanı olabilir mi. Bunlara dikkat etmesi lazım halkımızın. Özellikle de orada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarının karşı karşıya kaldığımız tablonun, tam da bu dikkatleri dağıtmak isteyen çevrelerin işine yarayacak şekilde seyretmesi konusunda da dikkatli olmalarını rica ederim



Şu anda 99 vatandaşımızın derdindeyiz ve onların kanı yerde kalmayacak. Çelişkili rakamlar konusunu gündeme taşıyorlar. Parti Eş Başkanı önce 128 ceset diyor sonra özür diliyor. Millet tahrik olmayınca özür diledi. Kan ihtiyacı varmış gibi davranıyorlar, millet hastanelere aksın ve kaos çıksın diye."