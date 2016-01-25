HDP'yi kundaklayan sanığa verilen 7 yıl hapis cezası ertelendi

HDP Genel Merkezi’ne 8 Eylül 2015'te düzenlenen saldırıyla ilgili yargılanan sanıklardan Doğan Haydar Ciritcioğlu, çeşitli suçlardan 7 yıl 3 ay 14 gün hapis cezasına çarptırıldı ancak "ertelemeye engel sabıkasının bulunmaması ve bir daha suç işlemekten çekineceği kanaati oluştuğundan" ertelendi. Diğer 4 sanık ise Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet suçundan beşer ay hapse mahkum edildi. Mahkeme, sanıklar hakkındaki hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

HDP Genel Merkezine geçen yıl 8 Eylül'de düzenlenen saldırıya ilişkin yargılanan Ciritcioğlu, çeşitli suçlardan 7 yıl 3 ay 14 gün, diğer 4 sanık da beşer ay hapis cezasına çarptırıldı, mahkeme sanıklar hakkındaki hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

HDP Genel Merkezi’ne saldırıyla ilgili davanın dördüncü duruşması, Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesinde yapıldı. Duruşmaya sanıklar ile Ciritcioğlu'nun avukatı Osman Çıtak katıldı. Çıtak, esas hakkındaki savunmasında müvekkilinin beraatına karar verilmesini talep etti.

Sanıkların da haklarında beraat isteminde bulunması sonrasında Hakim İfakat Malatyalıoğlu, sanık Ciritcioğlu'nu, "yakıcı madde kullanarak mala zarar verme" suçundan 1 yıl 3 ay, "siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi" suçundan 1 yıl 8 ay, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet" suçundan 5 ay, 2 kez "geceleyin hırsızlığa teşebbüs" suçundan 3 yıl 1 ay 14 gün ve "iş yeri dokunulmazlığını ihlal" suçundan 10 ay olmak üzere 7 yıl 3 ay 14 gün hapis cezasına çarptırdı.

Ciritcioğlu'na verilen cezalar, "ertelemeye engel sabıkasının bulunmaması ve bir daha suç işlemekten çekineceği kanaati oluştuğundan"ertelendi.

Cezasının ertelenmesi nedeniyle Ciritcioğlu'nun "denetim süresine tabi tutulmasına" karar verildi ve bu sürede kasıtlı suç işlemesi halinde ertelenen cezanın infaz kurumunda çektirilmesi konusunda ihtarda bulunuldu.

Diğer sanıklar Aykut Dinçer, Ali Yıldırım, İlker Çelen ve Mehmet Alan'a, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet" suçundan beşer ay hapis cezası verildi ancak sanıkların kişilik özellikleri, duruşmalardaki davranışları, daha önce mahkumiyetleri bulunmaması ve yeniden suç işlemeyecekleri yönünde kanaat oluştuğundan, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

İddianame

HDP Genel Merkezine saldırıyla ilgili davanın iddianamesinde "Dağlıca Jandarma Taburuna bağlı askeri araca düzenlenen bombalı saldırıda 16 askerin, Iğdır'da servis aracına düzenlenen bombalı saldırıda 13 polisin şehit edildiği" belirtilerek, "kısa zaman diliminde çok sayıda güvenlik görevlisinin terörist eylemlerle şehit edilmesini protesto amacıyla ülke genelinde gösteri yürüyüşleri düzenlendiği" ifade ediliyordu.

Olay gecesi HDP Genel Merkezi önünde bu kapsamda gerçekleştirilen gösterilere yer verilen iddianamede, Ciritcioğlu'nun içeri girdiği genel merkezde eşya ve dosyaları yaktığı ve binadan, içinde dizüstü bilgisayar bulunan sırt çantası ile bir başka dizüstü bilgisayarı alarak çıktığı kaydediliyordu.

İddianamede, Ciritcioğlu'nun, "Siyasi partilerin kullanımında olan bina, tesis veya eşya hakkında yakarak mala zarar verme, cebir kullanılarak siyasi partilerin faaliyetlerinin engellenmesi, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet, hırsızlığa teşebbüs ve iş yeri dokunulmazlığını ihlal" suçlarından 7 yıl 4 ay 15 günden 24 yıl 7 ay 15 güne, diğer sanıkların ise "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak, ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak suretiyle Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan altışar aydan üçer yıla kadar mahkumiyetleri isteniyordu.