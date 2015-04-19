HDP'ye yönelik saldırının zanlıları savcılığa sevk edildi

HDP Genel Merkezi'ne silahla ateş edilmesi olayının iki zanlısı savcılığa sevk edildi.

Saldırının failleri oldukları öne sürülen K.B.Ş. ve B.K, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü gözetiminde, Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Adliyenin C kapısından giriş yapan zanlılar, savcı karşısına çıkarılacak.

Çankaya Büklüm Sokak'ta bulunan HDP Genel Merkezi'ne silahlı saldırı olayını gerçekleştirdiği iddiasıyla yakalanan K.B.Ş. ve B.K'nın olayda kullandığı 06 AJ 1962 plakalı otomobil ile saldırıyı gerçekleştirdikleri öne sürülen silahın da ele geçirildiği belirtilmişti.