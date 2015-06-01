'HDP'ye oy vermek için HDP'li olmak gerekmiyor' yürüyüşü

7 Haziran seçiminde yüzde 10 barajını aşması halinde Meclis aritmetiğini değiştirecek HDP’ye destek için Beyoğlu Tünel’den Galatasaray Meydanı’na yürüyüş düzenlenecek. 3 Haziran Çarşamba günü saat 19.00’da başlayacak yürüyüşe çok sayıda akademisyen, aydın ve yazar da katılacak.

Yürüyüşle ilgili yapılan açıklamada, " Bizler; aydınlar, sanatçılar, yazarlar, kültür insanları olarak; ‘7 Haziran'da oyum HDP'ye, Biz'ler Meclis'e’ demek için; el ele, kol kola, omuz omuza gelecek aydınlık günlere doğru yürümek için; bir büyük buluşmaya; yüreğinde barış, demokrasi ve özgürlük ateşi yanan tüm dostları çağırıyoruz” denildi.

Yürüyüşe katılacak akademisyen, aydın, yazar ve sanatçının yaptığı açıklama şöyle:

BÜYÜK İNSANLIK VE YENİ YAŞAM İÇİN YÜRÜYORUZ!

BİZ'LER; AYDINLAR, SANATÇILAR, YAZARLAR, KÜLTÜR İNSANLARI OLARAK ÇAĞRIMIZDIR:

HDP'YE OY VERMEK İÇİN HDP'Lİ OLMAK GEREKMİYOR!

Türkiye büyük bir yol ayrımının eşiğinde. 7 Haziran seçimlerinde; ya otoriter AKP rejimi perçinlenecek ya da barışa, demokrasiye, özgürlüğe doğru yürüyüşün en anlamlı adımları atılacak. Parlamentoyu teslim almış, yargıyı ele geçirmiş, başbakanı kuklası yapmış Erdoğan, 7 Haziran'ı genel seçim olmaktan çıkarmış, hayalini gördüğü "Başkanlık Rejimi"nin onaylanacağı bir mecraya çevirmiştir. 12 Eylül generallerinin koyduğu yüzde 10 seçim barajının arkasına sığınan Cumhurbaşkanı Erdoğan, parlamentoda haketmediği bir çoğunluğu sağlayarak Türkiye'yi tek adam diktatörlüğüne dönüştürecek bir planın peşindedir. İktidarını mutlak kılmak için; ülkemizde iç savaşa varacak karışıklıklar çıkarmaktan, Türkiye'yi Ortadoğu'da sonu gelmeyecek bir savaş bataklığına sokmaktan kaçınmayacak bir anlayışa "Dur" demenin ilk adımını 7 Haziran seçimlerinde atmaya kararlıyız.

AKP'nin hegemonyasını kırmaya; barışa, demokrasiye, özgürlüğe giden yolun başlangıcı HDP'nin seçimlerde yüzde 10 barajını aşmasından geçmektedir. Türkiye'de "seçimle gelen diktatör" dönemine son vermek için; Erdoğan'ın "Başkanlık" hayallerini sandığa gömmek için; Türkiye'nin içerde yurttaşlarıyla, dışarıda komşularıyla savaşan bir "terörist devlet"e doğru gidişini engellemek için; Ülkemizde çağdaş, demokratik, özgür ve barış içersinde bir yeni yaşam kurmak için; Üzerimize düşen en büyük sorumluluk 7 Haziran seçimlerinde oyumuzu HDP'ye vermektir. HDP'ye oy vermek için, HDP'li olmak gerekmiyor!

Bizler; aydınlar, sanatçılar, yazarlar, kültür insanları olarak;

"7 Haziran'da oyum HDP'ye, Biz'ler Meclis'e" demek için; el ele, kol kola, omuz omuza gelecek aydınlık günlere doğru yürümek için; bir büyük buluşmaya; yüreğinde barış, demokrasi ve özgürlük ateşi yanan tüm dostları çağırıyoruz.

TÜNEL'DE BULUŞUP GALATASARAY'A YÜRÜYORUZ!

TARİH: 3 Haziran 2015, Çarşamba

YER: Tünel Meydanı-Beyoğlu

SAAT: 19.00

Abdullah Delibalta, Ali Can Önlü, Ali Rıza Güler, Ahmet Cihan, Ayça Damgacı, Ayşe Ayben Altunç,Baran Seyhen, Buket Güreli, Celal Başlangıç, Cemal Polat, Cüneyt Uzunoğlu, Cihan Demircı, Doğan Çelik, Eşber Yağmurdereli, Erdal Ceviz, Fadıl Öztürk, Ferhat Tunç, Feyyaz Yaman, Foti Benlisoy, Göksun Doğan, Hacı Orman, Hasan Erkul, Hüseyin Ayrılmaz, Hüseyin Şahin, Ilgın Su, İbrahim Ünal, İnan Tat, Kadir Akın, Kadir Çıtak, Kemal Kahraman, Mahmut Balpetek, Mahmut Özdeş, Mazlum Çimen, Memet Çetin, Mehmet Ekici, Mehmet Ülker, Mehmet Koç, Memet Güreli, Menderes Samancılar, Metin Çalışkan, Metin Kahraman, Murat Özbank, Muzaffer Asma, Muzaffer Gül, Namık Kuyumcu, Necati Seyhani, Nesimi Aday, Nil Mutluer,Nuray Sancar, Orhan Alkaya, Önder Kızılkaya, Ö. Enver Bulut, Özgür Doğu, Pakrat Estukyan, Ragıp İncesağır, Reis Çelik, Rüstem Batum, Seçkin Aydın, Barış Seyithan, Şenol Morgül, Sezai Sarıoğlu, Songül Bulut, Süavi, Taner Güven, Umut Direk, Vedat Baran, Vedat Sakman, Vedat Yıldırım, Veysi Sarısözen, Yasemin Göksu, Yıldız Beyazıt, Yunus Bircan, Zafer Aydın, Zeycan Alkış.