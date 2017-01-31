HDP’ye operasyonların 3 aylık bilançosu

HDP’ye dönük gözaltı ve tutuklama operasyonlarında son olarak HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen tutuklandı.

Dokunulmazlıkların kaldırılmasının ardından bugüne kadar partinin 27 milletvekili gözaltına alındı, eş başkanların da aralarında olduğu 12 milletvekili ise tutuklu.

Son olarak Parti Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen ile Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine “yakalama” kararı çıkartıldı, Beştaş da gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

Gazete Karınca’nın haberine göre dokunulmazlıkların kaldırılmasının ardından 4 Kasım 2016’da eş zamanlı olarak milletvekillerine dönük operasyonlar kapsamında 3 aylık süre içerisinde Eş Genel Başkanlar Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş ile birlikte 27 milletvekili gözaltına alındı.

HDP’nin, eş genel başkanlar Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş ile Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, Şırnak milletvekilleri Ferhat Encü ve Selma Irmak, Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Hakkari milletvekilleri Nihat Akdoğan ve Abdullah Zeydan, Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, Siirt Milletvekili Besime Konca ve Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş olmak üzere 12 vekili ise hala tutuklu.

Son bir hafta içerisinde Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen’in de aralarında bulunduğu 9 milletvekili gözaltına alındı.

HDP üyesi 1 bin 478 kişi tutuklandı

HDP Bilgi İşlem Birimi’nin son 6 aya ilişkin tuttuğu veriler göre, HDP üyesi 4 bin 966 kişi gözaltına alındı, bin 478 kişi ise tutuklandı.

11 milletvekilinin yanı sıra Temmuz 2015’ten bu yana 35 HDP il eş başkanı, 97 ilçe eş başkanı tutuklandı.

Halen yönetimde olan 26 il eş başkanı, 82 ilçe eş başkanı, 1 belde eş başkanı ile 3 MYK, 4 PM üyesi ve 750’yi aşkın il-ilçe yöneticisi halen tutuklu bulunmakta.

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