T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDP’ye operasyonların 3 aylık bilançosu

27 milletvekili gözaltına alındı, 12 milletvekili ve bin 478 HDP üyesi tutuklandı

31 Ocak 2017 23:39

HDP’ye dönük gözaltı ve tutuklama operasyonlarında son olarak HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen tutuklandı.

Dokunulmazlıkların kaldırılmasının ardından bugüne kadar partinin 27 milletvekili gözaltına alındı, eş başkanların da aralarında olduğu 12 milletvekili ise tutuklu.

Son olarak Parti Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen ile Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine “yakalama” kararı çıkartıldı, Beştaş da gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

Gazete Karınca’nın haberine göre dokunulmazlıkların kaldırılmasının ardından 4 Kasım 2016’da eş zamanlı olarak milletvekillerine dönük operasyonlar kapsamında 3 aylık süre içerisinde Eş Genel Başkanlar Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş ile birlikte 27 milletvekili gözaltına alındı.

 

HDP’nin, eş genel başkanlar Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş ile Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, Şırnak milletvekilleri Ferhat Encü ve Selma Irmak, Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Hakkari milletvekilleri Nihat Akdoğan ve Abdullah Zeydan, Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, Siirt Milletvekili Besime Konca ve Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş olmak üzere 12 vekili ise hala tutuklu.

Son bir hafta içerisinde Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen’in de aralarında bulunduğu 9 milletvekili gözaltına alındı.

HDP üyesi 1 bin 478 kişi tutuklandı

HDP Bilgi İşlem Birimi’nin son 6 aya ilişkin tuttuğu veriler göre, HDP üyesi 4 bin 966 kişi gözaltına alındı,  bin 478 kişi ise tutuklandı.

11 milletvekilinin yanı sıra Temmuz 2015’ten bu yana 35 HDP il eş başkanı, 97 ilçe eş başkanı tutuklandı.

Halen yönetimde olan 26 il eş başkanı, 82 ilçe eş başkanı, 1 belde eş başkanı ile 3 MYK, 4 PM üyesi ve 750’yi aşkın il-ilçe yöneticisi halen tutuklu bulunmakta.

HDP'li Beştaş: Tahir Elçi'nin arkadaşıyım, kimse beni korkutamaz

Tahliye olan Baluken'in ilk açıklaması:

ETİKETLER

hdpoperasyonbilançotutuklu vekilsayısıgazete karınca

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24