HDP'ye geçecek vekiller, komisyonlardaki görevlerinden istifa etti

Meclis'te 4 millitvekili ile temsil edilecek HDP'ye geceçek olan İstanbul Milletvekilli Sırrı Süreya Önder'in Anayasa Uzlaşma Komisyonu, İstanbul Milletvekili Sabahat Tuncel'in Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ve Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü'nün ise İnsan Hakları Komisyonu'ndan istifa ettikleri belirtildi.

BDP başta olmak üzere Türkiye'deki bir çok sol parti ve kesimin içerisinde yer aldığı Halkların Demekratik Partisi'nin (HDP), bu ay sonunda TBMM'de 5'inci parti olarak temsil edilmeye başlanacağı belirtildi. BDP İstanbul Milletvekilleri Sabahat Tuncel, Sırrı Sürreya Önder ve Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü'nün 27 Ekim'de yapılacak olan HDP Olağanüstü Kongresi öncesinde BDP'den istifa ederek, Bağımsız Milletvekili Levent Tüzel ile birlikte HDP'ye katılacakları belirtildi.

'Yüzü sola dönük kitle partisi'

Önder, HDP kongresinin bu ay sonunda yapılacağını ve kongreden önce kendisi dahil 4 vekilin HDP'ye geçeceğini belirterek şöyle dedi:

"Yerel seçimlerden sonra BDP de bu yapı içerisinde yerini alacak. Hedeflediğimiz şey tam bir Türkiye partisi olmak. Sol, sosyalist, yüzü sola dönük ama bir kitle partisi olma hasebiyle, her türlü inancın ve anti faşist, anti emperyalist bütün yapıların kendisine temsiliyet bulabileceği bir özgüven ile yaklaşacağız sürece. Bu projeyi çok önemsiyoruz her şeyin en iyisini bilmiyoruz. Henüz el yordamı ile keşif etmeye çalıştığımız şeyler var. Bütün arkadaşlardan öneri ve eleştirilerini bekliyoruz."

Doğu ve Güneydoğu'da yerel seçimlere BDP, batıda ise HDP ile girme kararı alınırken, yerel seçim sonuçlarından sonra Mecliste Bdp ile mi yoksa kardeş parti olarak değerlendirilen HDP ile mi yola devam edileceğinin tartışılarak karara bağlanacağı belirtildi.