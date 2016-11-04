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BBC Türkçe

HDP'ye destek gösterilerine müdahale

Halkların Demokratik Partisi milletvekillerinden bazılarının gözaltına alınması, bazılarının ise tutuklanması Türkiye'nin birçok ilinde protesto edildi. Polis gösterilere müdahale etti.

04 Kasım 2016 20:06

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) bazı milletvekillerine yönelik gözaltılar ve tutuklamalar Türkiye'nin birçok ilinde protesto edildi. Polis gösterilere müdahale etti.

Diyarbakır Adliyesi önündeki protesto gösterisine müdahale eden polis, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in de aralarında bulunduğu 10 kişiyi gözaltına aldı.

Ankara'da ise HDP'ye yönelik gözaltılarını protesto eden grup Yüksel Caddesi'nde toplandı.

Aralarında Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Kani Beko ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Başkanı Lami Özgen'in bulunduğu göstericilere, polis müdahale etti.

Polis, polis biber gazı ve plastik mermiyle müdahale ettiği gruptan bazılarını gözaltına aldı.

İstanbul'da ise Esenyurt HDP İlçe Başkanlığı binası önünde toplanan grup polisin müdahalesiyle karşılaştı.

Polis amirlerinden birinin ekiplere "Silah kullanmaktan çekinmeyeceksiniz" anonsu yapması dikkat çekti.

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