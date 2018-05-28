“HDP'nin yüksek oy aldığı sandıkların taşınacağı köylerde AKP'nin oy oranı % 70-80; tablo çok net ortada"

T24 Haber Merkezi

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 19 ilde sandık taşıma kararı almasının ‘seçim sonucunu belirleyecek’ nitelikte olduğunu söyledi. Kararın HDP’nin yüksek oy aldığı köylerle ilgili olarak alındığını savunan Bilgen, “Sandıkların taşınacağı köylerde AKP’in oranı ise %70-80, tablo çok net ortada” dedi.

HDP Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Bilgen, Türk Lirası’nın dolar karşısında değer kaybetmesi ve alınan ‘önlemlerle’ ilgili de eleştirilerde bulundu. Merkez Bankası’nın aldığı son kararın ‘ekonomi alanında vesayet anlayışının Türkiye’yi getirdiği noktayı gözler önüne serdiğini’ savunan Bilgen, “Çaktırmadan faiz artıran bir ülke olduk. Dövizi indirme konusunda tribünlere yönelik sözlerin hayatta hiçbir karşılığı yok demek ki” ifadelerini kullandı.

"Taşıma gerekçelerinin inandırıcılığı yok"

YSK’nın 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesi HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar ve HDP YSK Temsilcisi Mehmet Tiryaki'nin itirazlarına rağmen doğu ve güneydoğu illerinde ‘sandık taşıma’ kararı almasını da değerlendiren Bilgen, şöyle konuştu:

“HDP sadece % 10 barajıyla değil her türlü barajla uğraşıyor. YSK’nın 140 bin seçmeni taşıma kararı seçim sonucunu belirleyecek nitelikte. Birkaç bin seçmenle hangi milletvekilinin seçileceğinin belli olduğu yerlerde böyle bir hak gaspı seçmen iradesinin tanınmamasıdır.

“HDP’nin yüksek oy aldığı köylerle ilgili taşıma kararı alınmış, sandıkların taşınacağı köylerde AKP’in oranı ise %70-80. Tablo çok net ortada. Üstelik taşıma gerekçelerinin inandırıcılığı yok. Siirt’teki taşıma kararına gerekçe gösterilen olay 1993 yılında gerçekleşmiş.”

"Yurttaşlarımızı 24 Haziran'da sandıklarına ve oylarına sahip çıkmaya çağırıyoruz”

Milletvekili adaylarından Bedriye Yorgun, İdris Baluken, Turgut Öker ve Abdullah Gürgen’le ilgili kararların ‘doğrudan seçme ve seçilme hakkına yönellik ihlal’ olduğu değerlendirmesinde bulunan Bilgen, “Arkadaşlarımızın adaylıkları tamamen keyfi kararlarla YSK tarafından reddedilmiştir” diye konuştu.

24 Haziran seçimleri öncesi bir de çağrı yapan HDP Sözcüsü, “Medya ambargosu, saldırılar, seçim çalışmalarının engellenmesi bu seçimin nasıl bir ortamda geçeceğinin somut işaretlerinden. Tüm yurttaşlarımızı 24 Haziran'da sandıklarına ve oylarına sahip çıkmaya çağırıyoruz” dedi.