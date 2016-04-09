HDP'nin yaptırdığı ankete göre hangi parti, yüzde kaç oyda?

HDP'nin 3 ayrı şirkete yaptırdığı kamuoyu yoklamalarında Batı'da, PKK ve özellikle canlı bomba saldırıları ile gündeme oturan Kürdistan Özgürlük Şahinleri'nin (TAK) eylemlerinin faturasının HDP'ye çıkarıldığı görüldü. Ankette HDP'nin en çok PKK ve TAK’ın eylemleri nedeniyle “sıkıştığı" bu durumun a Kürt sorununa siyasi çözümünbe engel teşkil ettiği şeklinde yorumlandı. AKP ise yüzde 49 ile yüzde 50 arasında seyrediyor. AKP’nin oylarını 1 Kasım seçimleri düzeyinde tutmasındaki en önemli nedeni, MHP seçmeninin, Kürt sorunu konusunda AKP’nin seçimlerden sonra da sürdürdüğü “güvenlikçi politikalar”a destek vermesi olarak yorumlanıyor.

Cumhuriyet'ten Ayşe Sayın'ın haberine göre, HDP’nin 3 ayrı şirkete yaptırdığı kamuoyu yoklamalarından çarpıcı sonuçlar çıktı. Türkiye’deki gerilim ortamı, seçmen tercihlerine de yansıdı. Anket sonuçları, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın “siyaset alanı daraldı” sözünü doğrular nitelikte. HDP’nin “Türkiye partisi” hedefi, seçmen tercihlerine göre “bölge partisi”ne dönüşme eğilimine girdi. En ilginç sonuçlardan birisi ise AKP oyları yüzde 50’lerde seyretmesine karşın, başkanlık sistemine desteğin yüzde 36’larda kalması.

Demirtaş, geçen salı gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında, “Çatışmalar nedeniyle HDP’nin kan kaybettiğini ve siyaset alanının daraldığını düşünüyor musunuz” sorusuna, “Kesinlikle. Bombalar patlıyor, çatışmalar oluyor, bu kadar ölüm, kan, gözyaşı oluyor diye siyaset alanı genişler mi? Aksine daralır. Siyaset alanını daraltıyor, HDP’yi eritmiyor. 1 Kasım’dan bu yana HDP’nin oylarının arttığı ortaya çıkıyor” yanıtını verdi. Demirtaş’ın bu sözlerinin arkasına düştüğümüzde, karşımıza HDP’nin 3 ayrı şirkete yaptırdığı yakın tarihli kamuoyu anketleri çıktı. Söz konusu anketlerin sonuçları ve HDP kulislerinde sonuçlara ilişkin değerlendirmeler şöyle:

* 1 Kasım seçimlerinde yüzde 10.8 olan HDP oylarında eğilim yukarı doğru ve yüzde 11 ile yüzde 11.4 arasında değişiyor. AKP oyları yüzde 49-50 aralığında seyrediyor. Ancak her 3 anketin sonuçları değerlendirildiğinde, HDP oyları Batı’da ve daha önce milletvekili çıkardığı metropollerde düşüş eğilimi gösteriyor. HDP oylarındaki artış, Doğu ve Güneydoğu’dan kaynaklanıyor. Bu bölgelerde AKP oylarında ise dikkat çekici düşüşler var.

* AKP’nin oylarını 1 Kasım seçimleri düzeyinde tutmasındaki en önemli etkenlerden birisi MHP seçmeninin, Kürt sorunu konusunda AKP’nin seçimlerden sonra da sürdürdüğü “güvenlikçi politikalar”a destek vermesi nedeniyle bu partiye yönelmesi. MHP’yi en yüksek gösteren anket yüzde 11 dolayında görünmesine karşın iki firmanın yaptığı araştırmaya göre “baraj sınırı”nda ya da altında. CHP ise 1 Kasım seçimlerinde yüzde 25 dolayında olan oy oranını koruyor.

Destek yüzde 36

* AKP oyları yüzde 50’ye yakın seyretmesine karşın, başkanlık sistemine destek yüzde 36’larda görünüyor. İşte bu nedenle de Demirtaş gazetecilere yaptığı açıklamada da, başkanlıkla ilgili anayasa değişikliğinin “referanduma” gitmesi halinde de Erdoğan’a başkanlık çıkmayacağı konusunda çok “emin” ifadeler kullandı.

* HDP yönetimine göre, Batı’da, PKK ve özellikle canlı bomba saldırıları ile gündeme oturan TAK’ın eylemlerinin faturası HDP’ye çıkarılıyor. Bir yandan Saray/hükümetin en sert söylem ve uygulamalarla yüklendiği HDP, öte yandan PKK ve TAK’ın eylemleri nedeniyle “sıkışıyor.” Bu da Kürt sorununa siyasi çözümün önündeki en büyük engeli oluşturuyor.

Kutuplaşma netleşti

* Sonuçlar, Doğu-Güneydoğu ile batı seçmeni arasındaki kamplaşmanın daha da netleştiğini ortaya koydu. Kürt sorunundaki çözümsüzlük ve çatışmanın, kamplaşmanın daha da çetinleşmesini, HDP’li önemli bir kaynak, “Hem Kürtlerde hem de Türkler de bir deyim var: Dibe vurmadan çıkmak zor görünüyor... Geldiğimiz nokta, bizi oraya götürüyor” sözleriyle özetliyor.