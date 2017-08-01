HDP'nin 'Vicdan ve Adalet Nöbeti'ne polis ablukası

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) 25 Temmuz’da Diyarbakır, Ekin Ceren Parkı’nda başlattığı ve bugün sekizinci gününe giren 'Vicdan ve Adalet Nöbeti' İstanbul'da devam etti. Eylem, Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda HDP Meclis grup toplantısı ile başladı.

Yoğurtçu Parkı’ndaki eyleme yönelik polis sabah erken saatlerden itibaren, parkın etrafını Toma ve Akrep tipi araçlarla çevirdi.

Grup toplantısı için toplandılar

Saatt 11.00 itibariyle HDP'nin Vicdan ve Adalet Nöbeti'nde gerçekleştireceği Meclis Grup toplantısına katılmak için insanlar parkın etrafında toplanmaya başladı. Polis parka girişe izin vermedi.

HDP'li vekillerin Kadıköy ilçe binasından yürüyerek geleceğinin duyuruldu. bunun üzerine park etrafında bekleyenler vekillerle yürümek için alandan ayrıldı.

Yürüyüş yapıldı

HDP'nin Kadıköy Halitağa caddesinde bulunan ilçe binasından çıkan vekiller, 11:50'de Yoğurtçu parkına yürüyüşe başladı.

Yürüyüşe katılan vekiller Filiz Kerestecioğlu, Garo Paylan, Hüda Kaya, Ayşe Acar Başaran, Mithat Sancar, Serpil Kemalbay ve Nadir Yıldırım.

Yürüyüşe yol kenarında bulunan insanlar da alkışlarla destek verdi.

Parka girişe izin verilmedi

Halitağa caddesinden çıkıp Süleymanpaşa sokağı üzerinden Yoğurtçu parkına yürüyen vekillerin yolu polis tarafından Hasırcıbaşı caddesinde kesildi. Mithat Sancar ve Filiz Kerestecioğlu polis yetkilileriyle yolun açılması için konuştu anacak barikat kaldırılmadı.

Yürüyüşün barikatla kesildiği noktada İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder bir konuşma yaptı.

"Bu Vicdan ve Adalet Nöbeti medya tarafından sürekli itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Newroz'da da sabahın dokuzunda foto çekip 'Hani nerde halk' demişlerdi. Diyarbakır'da da açık hava hapishanesine çevirip 'kimse gelmedi' dediler. Bugün de benzer bir anlayışla karşı karşıyayız.

Sırrı Süreyya Önder: Nöbeti Edirne'den Hakkâri'ye yaygınlaştıracağız

"Biz bu nöbeti Edirne'den Hakkari'ye yaygınlaştıracağız. Bir tek yurttaşımız bile burada olsa, bu ülkede barış demokrasi isteyen herkesin gözü kulağı burada olacaktır. Yaşasın dayanışma.

"Bizim seçilmiş belediye meclisi üyelerimizi başkanlarımızı, vekillerimizi siyasi imha operasyonuna maruz bıraktılar. Bu irade onların önüne geçmezse bildiklerini okuyacaklar.

"Biz barış ve demokrasi noktasında durmaya ısrar edeceğiz. Parka girip ilk hazırlığı yapacağız; sonra da hepinizin ziyaretini kabul edeceğiz.

"Buraya kadar gelen herkese dayanışması için teşekkür ediyoruz. Provokasyona, fırsat arayanlara fırsat vermeden bu direnişin katılımını sağlayacağınızı biliyoruz.

Konuşmanın ardından vekillerin, HDP ilçe yöneticilerinin ve gazetecilerin parka girişine izin verildi.

"Neden halkla buluşmamızdan korkuyorsunuz?"

Toplantıda HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay konuştu.

Kemalbay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Meclis’e kilit vuranlara karşı sokaklarda bir araya geldik, sokaklar da kelepçeleniyor. Neden halkla buluşmamızdan korkuyorsunuz?

Bu kuşatmalardan sonra manşet atıyorlar, "Halk HDP’yi desteklemiyor" diye. Bu kadar yalanla başınızı yastığa nasıl koyuyorsunuz?

Düşünün ki parlamentonun üçüncü büyük partisinin eşbaşkanı yalan fezlekelerle rehin alınmış ve hala yargılama günü verilmemiş!

Erdoğan'ı sözlerini kanıtlamaya davet ettik, hiçbir karşılık alamadık. Demirtaş’a yönelttiğin suçlamayı sana aynen iade ediyoruz.

Değerli yoldaşlarım, mücadele arkadaşlarım...

Onların en çok korktukları, mücadele edenlerin bir araya gelmesi. Birleşik bir mücadelenin gerçekleşmesi AKP-Saray iktidarını en çok korkutan şeydir.

O yüzden HDP 7 Haziran'dan bu yana abluka altında. HDP'yi felç etme peşindeler. HDP'ye yönelik saldırıların altında birleşik mücadele için verdiğimiz mücadele yatıyor.

Başlattığımız Vicdan ve Adalet Nöbetimizle birlikte mücadele edeceğiz. Bizim mücadelemiz, işçilerin, emekçilerin, kadınların, Türkiye halklarının mücadelesidir.

Vicdan ve Adalet Nöbetimizde uzun soluklu bir kutlu direniş yolundayız, zulme karşı dilsiz şeytan olmayacağız.

Bizi açlığa mahkûm etmek isteyenlere karşı ekmeğimizi bölüşüp onurumuzu çoğaltacağız.

Milyonların sesini rehin aldığını sananlar, hapishanelerin adalet dalgalarıyla nasıl silinip anlamsızlaştığına şahit olacak.

Ellerimizi yeni bir dünyayı kazanana kadar birleştireceğiz.

Zulme karşı dilsiz şeytan olmaycağımızı hep beraber göstereceğiz. Türkiye'nin bütün adalet isteyenlerini el ele vermeye çağırıyoruz. Birlikte kazanmak için hep beraber mücadele edeceğiz.

Yaşasın faşizme karşı mücadeleyi yükseltenler.