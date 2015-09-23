HDP'nin seçim sloganı "Biz'ler hükümete" mi olacak?

HDP’de 1 Kasım’da kullanılacak sloganın 7 Haziran’da kullanılan “Biz’ler Meclis’e” sloganını çağrıştırarak birlikte yönetme vurgusunun yapılacağı belirtilirken, partinin bazı bölgelerde görsel malzeme ve sesli müzik kullanılmaması konusunda farklı görüşlerin dile getirildiği belirtiliyor. Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, partinin merakla beklenen sloganının bu doğrultuda 7 Haziran’da kullanılan “Bizler HDP, Bizler Meclis”e sloganına benzer olacağı kaydediliyor.

Birlikte yönetme

Parti içinde ayrıca bazı bölgelerde görsel malzeme kullanmama konusu tartışılıyor.

Barış mesajı

7 Haziran’da barajı geçen HDP, 1 Kasım’da başarı sağlayan kampanyaya benzer bir çalışma yürütmeyi hedefliyor. Partinin merakla beklenen sloganının bu doğrultuda 7 Haziran’da kullanılan “Bizler HDP, Bizler Meclis”e sloganına benzer olacağı kaydediliyor.

Partinin yetkili organlarında HDP’nin 1 Kasım’da kullanacağı sloganla ilgili net bir karar alınmazken, seçim kampanyasında kullanılacak ana sloganın birlikte yönetme vurgusunun yapılacağı “Biz’ler Hükümete” olabileceği belirtiliyor. Sloganda seçmene “Birlikte yaşıyoruz, birlikte yönetelim” mesajı verilecek.

Kampanya boyunca HDP toplumdaki barış beklentisine yönelik mesajlar da verecek. Seçmene birlikte yönetme ve barış mesajının öne çıkacağı bir dille seslenilecek.

Kısıtlama tartışması

Parti içinde bazı bölgelerde seçim kampanyasının yürütülmesinde görsel malzeme ve sesli müzik kullanılmaması yönünde de tartışma yürütülüyor.

Edinilen bilgiye göre, başta Karadeniz olmak üzere İç Anadolu, Ege ve Trakya’nın bazı bölgelerinde karar alınması halinde HDP görsel malzeme ve sesli müzik kullanımının kısıtlanacağı bir çalışma yapacak.