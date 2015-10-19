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HDP'nin seçim broşürlerine toplatma kararı!

Ağrı Sulh Ceza Hakimliği, HDP'nin 1 Kasım seçim beyannamesi broşürlerine el konulmasına karar verdi

19 Ekim 2015 21:55

Ağrı Sulh Ceza Hakimliği, HDP'nin 1 Kasım seçim beyannamesinde yer alan "özyönetim" vurgusunu gerekçe göstererek, seçim beyannamesi kapsamında hazırlanan broşürler hakkında toplatma kararı verdi. Ağrı Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen karar şöyle:

"HDP Genel Merkezi'nce bastırılan ve içeriğinde 'Bütün halkların farklılıkları ile birlikte kendi iradesi ile yaşamasından yanayız. Doğrudan demokrasiye inanıyoruz. Kendimize de karşı yerel demokrasiyi de, yerel yönetimlerin güçlendirilmesinin yerinden yönetilme yani öz yönetimi savunuyoruz. Valimize, kaymakamımızı kendimiz seçmek istiyoruz. Bunun için bir kez daha inadına HDP' ibarelerini içeren broşürlere Ağrı Sulh Ceza Hakimliği'nin 16 Ekim 2015 tarihli ve 2015/1570 Değişik iş sayılı kararı ile el konulmasına karar verildiği bildirilmiştir."

HDP'nin seçim broşürlerine internet sitelerinden ulaşmak mümkün. 

 

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