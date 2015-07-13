HDP'nin RTÜK üyeliği adayı belli oldu

7 Haziran Genel Seçimleri'nden sonra Meclis'teki sayısal çoğunluğunu kaybeden AKP'nin RTÜK'teki üyesinin yerini MHP ya da HDP'li bir üye alacak. Ancak iki partinin eşit sayıda milletvekili çıkarmasından dolayı Meclis'te krize yol açtı. HDP, adayını açıkladı. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Biz daha çok daha önce partimizde üst düzey görevler de yapmış, uzun basın deneyimi olan sayın Filiz Koçali'yi aday göstermeyi düşünüyoruz" dedi.

Meclis'te gizli oylama teklifinin reddedilmesi üzerine Meclis Başkanı İsmet Yılmaz, Meclis Başkanlık Divanı'nı saat 14.00'da olağanüstü toplantıya çağırdı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan (13 Temmuz 2015) Demirtaş'ın açıklaması şöyle:

"Bugüne kadar ki uygulamalara bakarak ifade ediyoruz. Sandalye sayısında eşitlik olursa kurayla belirleniyor. Fakat Meclis Başkanlığı kendi görüşüne de aykırı şekilde bizim HDP'nin desteğini açıklamıştı. Ama ne hikmetse kendi görüşünü inkar eden yaklaşım ortaya koydu. Biz kura çekerek bizim yada MHP'nin de olabilirdi. Ama görünen o ki AKP el altından MHP'yi destekleyerek, RTÜK üyeliğini MHP'ye armağan etmek istiyor.

Biz daha çok daha önce partimizde üst düzey görevler de yapmış, uzun basın deneyimi olan sayın Filiz Koçali'yi aday göstermeyi düşünüyoruz."