T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDP'nin RTÜK üyeliği adayı belli oldu

'Görünen o ki AKP el altından MHP'yi destekleyerek, RTÜK üyeliğini MHP'ye armağan etmek istiyor'

13 Temmuz 2015 16:18

7 Haziran Genel Seçimleri'nden sonra Meclis'teki sayısal çoğunluğunu kaybeden AKP'nin RTÜK'teki üyesinin yerini MHP ya da HDP'li bir üye alacak. Ancak iki partinin eşit sayıda milletvekili çıkarmasından dolayı Meclis'te krize yol açtı. HDP, adayını açıkladı. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Biz daha çok daha önce partimizde üst düzey görevler de yapmış, uzun basın deneyimi olan sayın Filiz Koçali'yi aday göstermeyi düşünüyoruz" dedi.

Meclis'te gizli oylama teklifinin reddedilmesi üzerine Meclis Başkanı İsmet Yılmaz, Meclis Başkanlık Divanı'nı saat 14.00'da olağanüstü toplantıya çağırdı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan (13 Temmuz 2015) Demirtaş'ın açıklaması şöyle:

"Bugüne kadar ki uygulamalara bakarak ifade ediyoruz. Sandalye sayısında eşitlik olursa kurayla belirleniyor. Fakat Meclis Başkanlığı kendi görüşüne de aykırı şekilde bizim HDP'nin desteğini açıklamıştı. Ama ne hikmetse kendi görüşünü inkar eden yaklaşım ortaya koydu. Biz kura çekerek bizim yada MHP'nin de olabilirdi. Ama görünen o ki AKP el altından MHP'yi destekleyerek, RTÜK üyeliğini MHP'ye armağan etmek istiyor.

Biz daha çok daha önce partimizde üst düzey görevler de yapmış, uzun basın deneyimi olan sayın Filiz Koçali'yi aday göstermeyi düşünüyoruz."

ETİKETLER

hdprtük üyeliğidestekakpak partimhpseçim

İlgili Haberler

Meclis Başkanlık Divanı, RTÜK krizini görüşmek için olağanüstü toplanıyor

Meclis Başkanı İsmet Yılmaz, RTÜK'teki adaylık krizini görüşmek için Meclis Başkanlık Divanı'nı olağanüstü toplantıya çağırdı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24