"HDP'nin oy oranı yüzde 11-14 bandında, isteseniz de istemeseniz de cumhurbaşkanını onlar seçecek"

Korkusuz yazarı Can Ataklı, Halkların Demokratik Partisi (HDP)'nin 24 Haziran'daki seçimlerde oy oranının yüzde 11-14 bandında olduğunu söyledi. Ataklı, "İsteseniz de istemeseniz de cumhurbaşkanını onlar seçecek" tespitini yaptı.

Yazısına "Bu yazacaklarım 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde geçerlidir" notunu düşen Ataklı şunları yazdı:

"Recep Tayyip Erdoğan'ın alacağı oy da CHP, İYİ Parti ve Saadet Partili adayların alacağı oy da yüzde 50'nin altında kalmış demektir.

İkinci tura kalan adayların oy oranları birinci turda ne olursa olsun sıra ikinci tura gelindiğinde, bu partilerle ilgisi olmayan, seçimlerde hiçbir ittifaka girmeyen/sokulmayan HDP'nin oyları hangi partiye kayarsa ipi o göğüsleyecektir.

Bugün itibarıyla yapılan kamuoyu araştırmalarına göre AKP'in MHP ile yaptığı ittifakın yüzde 40-44 arasında çıkacağı görülüyor.

HDP'nin oy oranının ise yüzde 11-14 arasında çıkacağı tahmin ediliyor.

AKP'yi en yüksek HDP'yi de en düşük oranından ele alalım.

Demek ki Erdoğan yüzde 44 alırsa muhalefet bloğu da birinci turu toplam yüzde 45'letamamlamış olacak.

İkinci tura gelindiğinde Tayyip Erdoğan muhtemelen en az yüzde 44'ü yine alacaktır doğal olarak.

CHP- İYİ Parti ve Saadet artık diğer küçük sağ partiler, verdikleri sözü tutar ve ikinci tura kalan adayı firesiz desteklerse o da yüzde 45 edecektir.

İşte çok açık bir gerçek herhalde bütün çarpıcılığı ile ortada duruyor.

HDP'nin yüzde 11 oyunun çoğunluğu ne tarafa kayarsa seçimi o kazanacak."