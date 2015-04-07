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HDP'nin milletvekili aday listeleri belli olmaya başladı

İstanbul'da Selahattin Demirtaş, Levent Tüzel, Garo Pavlan, Turgut Öker ve Pervin Buldan'ın isimleri geçiyor

07 Nisan 2015 00:38

7 Haziran genel seçimleri için yarın YSK'ya teslim edilmesi gereken milletvekili adaylarıyla ilgili listeler yavaş yavaş belli olmaya başladı.

HDP tarafından teyit edilmese de Radikal gazetesinin haberine göre, belli olan HDP adaylarının bir kısmı şu şekilde: 

İstanbul: Selahattin Demirtaş, Levent Tüzel, Garo Pavlan, Turgut Öker ve Pervin Buldan. 
Tunceli: Edibe Şahin ve Alican Ünlü. 
Diyarbakır: Kadri Yıldırım ve Leyla Zana. 
Mardin: Prof. Mithat Sancar. 
Ankara: Sırrı Süreyya Önder, Aydın Çubukçu ve Mahmut Memduh Uyan
Kars: Ayhan Bilgen
Mersin: Rıdvan Turan
İzmir: Ertuğrul Kürkçü
Urfa: Osman Baydemir ve İbrahim Ayhan
Şırnak: Faysal Sarıyıldız
Bingöl: İdris Baluken 
Antep: Celal Doğan

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