HDP'nin milletvekili aday listeleri belli olmaya başladı

7 Haziran genel seçimleri için yarın YSK'ya teslim edilmesi gereken milletvekili adaylarıyla ilgili listeler yavaş yavaş belli olmaya başladı.

HDP tarafından teyit edilmese de Radikal gazetesinin haberine göre, belli olan HDP adaylarının bir kısmı şu şekilde:

İstanbul: Selahattin Demirtaş, Levent Tüzel, Garo Pavlan, Turgut Öker ve Pervin Buldan.

Tunceli: Edibe Şahin ve Alican Ünlü.

Diyarbakır: Kadri Yıldırım ve Leyla Zana.

Mardin: Prof. Mithat Sancar.

Ankara: Sırrı Süreyya Önder, Aydın Çubukçu ve Mahmut Memduh Uyan

Kars: Ayhan Bilgen

Mersin: Rıdvan Turan

İzmir: Ertuğrul Kürkçü

Urfa: Osman Baydemir ve İbrahim Ayhan

Şırnak: Faysal Sarıyıldız

Bingöl: İdris Baluken

Antep: Celal Doğan