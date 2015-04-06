HDP'nin listesi büyük oranda kesinleşti, kim nereden aday oluyor?

Partilerin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) genel seçimleri için listelerini yarın saat 17.00’ye kadar teslim etmesi gerekirken HDP’nin milletvekili adayı göstereceği bazı isimler netleşti.

Rudaw’da yer alan habere göre 7 Nisan’dan sonra seçim startını verecek HDP, ‘çok dilli’ bir seçim propagandası yürüteceğini, hemen her ilde seçim mitingleri düzenleyeceğini ve “Yeni yaşam” sloganıyla hareket edeceğini vurguladı.

Adaylarda en az yarısı kadın olacak

Rudaw’ın, HDP’de bazı adayların isimlerine, listedeki sıralarına ve nereden aday gösterilecekleri bilgilerine yer verdiği haberine göre, 1501 kişinin adaylık için başvurduğu HDP tüm Türkiye ’de aday gösterecek ve göstereceği 550 adaydan en az yarısı kadın olacak.

İşte HDP’nin YSK’ya yarın son haliyle teslim edeceği milletvekili listelerinin son durumu:

Azınlıklar, aleviler, engelliler...

Merkezi komisyon, ‘Alevi, azınlıklar, Kürt oluşumlar, sosyalist çevreler ve engelliler’den bazılarını seçilmesine kesin gözüyle baktığı yerlerden aday gösterecek.

Eş başkan Yüksekdağ Adana'dan aday

HDP Eşbaşkanı Figen Yüksekdağ memleketi Adana’dan aday gösterilecek.

Ermeni aday Garo Paylan İstanbul'dan aday

Ermeni okullarının yöneticisi olan Garo Paylan da İstanbul’dan aday gösterilecek. Paylan’ın gösterilmesiyle Ermenilerin ve diğer azınlıkların oylarının alınması hedefleniyor.

HDP’den müftü aday

Diyarbakır eski Müftüsü Nimetullah Erdoğmuş ise Diyarbakır’dan aday gösterilecek. HDP ayrıca, İslami çevrelerden 5 kişiyi daha, barajın aşılması durumunda seçilme ihtimali yüksek yerlerden listeye koyacak.

Öcalan'ın tavsiyesiyle Türkiye'ye gelen Alevi aday

Alevi yazar Haydar Işık da Tunceli’den aday gösterilecek. Işık, Öcalan’ın çağrısıyla kısa bir süre önce Avrupa’dan Türkiye’ye gelmişti.

HDP, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) Genel Başkanı Turgut Öker’i de Aleviler’in çok oturduğu bir yerden aday gösterecek. Öker, HDP’nin Alevi kontenjanında bulunuyor. Parti toplam dört Alevi ismi seçilme şansı yüksek yerlerden aday gösterecek. Avrupa’daki en büyük Alevi örgütlenmesi olan Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) da HDP ile ittifak yapma kararı almıştı.

Baydemir Urfa'dan aday

Şanlıurfa’dan ise Osman Baydemir, Bağlar eski Belediye Başkanı Yurdusev Özsökmenler ve milletvekilli İbrahim Ayhan aday olacak.

Demirtaş, Buldan, Önder, Bağrıyanık, Zana…

HDP’de iki kural nedeniyle Pervin Buldan ve Selahattin Demirtaş dışında iki dönem vekillik yapanlar aday olamayacak. İşte HDP milletvekili listelerinin genel olarak son hali:

– HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş ile HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan İstanbul’dan,

– HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken Bingöl’den, HDP İmralı heyetinden yer alan Sırrı Süreyya Önder Ankara ’dan,

– HDP imralı Heyeti’nden Ceylan Bağrıyanık Siirt’ten,

– DTK Eşbaşkanı Hatip Dicle ile Leyla Zana Diyarbakır’dan,

– DTK Eşbaşkanı Selma Irmak Hakkari’den,

– AK Parti kurucularından Mir Dengir Mehmet Fırat Adana ya da Mersin’den,

– Antep eski belediye Başkanı Celal Doğan Antep’ten, SDP Genel Başkanı Rıdvan Turan ile HDK Eşbaşkanı Ertuğrul Kürkçü İzmir’den,

– Akademisyen Prof. Dr. Mithat Sancar ile Prof. Dr. Kadri Yıldırım Mardin’den,

– Batman eski Belediye Başkanı Necdet Atalay Batman’dan,

– Uludere olaylarında yakınlarını kaybeden Ferhat Encü Şırnak’tan,

– Yazar Eşber Yağmurdereli ile sanatçılar Pınar Aydınlar ve Suavi İstanbul’dan,

– İslamcı kimliğiyle bilinen yazar Ayhan Bilgen Konya’dan,

– Gazeteci Günay Aslan Van’dan,

– Ezidi olan ve daha önce Avrupa Parlamentosu milletvekilli olan Feleknas Uca Batman’dan,

– Alevi örgütlerinde uzun yıllar çalışan Kemal Bülbül ile sanatçı Ferhat Tunç Dersim’den aday gösterilecek.

Yerleri bugün belli olacak 2 isim daha var

Azadî Hareketi Genel Sekreteri Adem Özcaner ile İslamcı yazar Hüda Kaya’nın yerleri bugün belli olacak.

Altan Tan aday gösterilmedi

HDP, aralarında Altan Tan’ın da bulunduğu 15 milletvekillini aday göstermeyecek.