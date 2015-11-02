TBMM’de 26. dönem parlamentosunun üyeleri belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 1 Kasım seçim sonuçlarını ilan etmesinin ardından Genel Kurul’da milletvekillerinin yemin töreni yapılacak. Parlamentonun üçüncü partisi ve sayısal çoğunluğunu kaybeden MHP, komisyonlardaki avantajını HDP'ye kaptırdı.

Bu süreçte mazbatalarını alan Milletvekilleri Meclis’te kurulan masalara gelerek kayıt işlemlerini yaptıracak. TBMM’nin en önemli işi Meclis Başkanlığı seçimleri olacak. TBMM Başkanlığı seçimleri gizli yapılıyor. İlk iki oylamada üye tamsayısının 2/3’ünün (367), üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyu (276) aranıyor. AKP, ilk iki turda adayına destek almasa bile üçüncü turda seçimler için yeterli oya sahip bulunuyor. TBMM Başkanı seçilinceye kadar genel kurulun birinci birleşiminin ilk oturumunu, en yaşlı olan üye yönetecek. Geçici Başkanlık görevini yapacak görev yapacak.

HDP’nin komisyon avantajı

1 Kasım sandık sonuçları TBMM Genel Kurulu ile ihtisas komisyonlarında aritmetiği değiştirdi. AKP, tek başına üstünlük sağlarken, parlamentonun üçüncü partisi ve sayısal çoğunluğunu kaybeden MHP, komisyonlardaki avantajını kaybetti. HDP, ihtisas komisyonlarından belirlenecek oranlara göre MHP’den 1-3 fazla oranda temsil edilecek. CHP’nin iki fazla milletvekili çıkarması da komisyon dağılımında etkili olacak.