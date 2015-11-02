T24 LogoT24 Logo
Politika

HDP'nin komisyon avantajı

1 Kasım seçim sonuçları TBMM Genel Kurulu ile ihtisas komisyonlarında aritmetiği de değiştirmiş oldu

02 Kasım 2015 16:45

TBMM’de 26. dönem parlamentosunun üyeleri belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 1 Kasım seçim sonuçlarını ilan etmesinin ardından Genel Kurul’da milletvekillerinin yemin töreni yapılacak. Parlamentonun üçüncü partisi ve sayısal çoğunluğunu kaybeden MHP, komisyonlardaki avantajını HDP'ye kaptırdı. 

Bu süreçte mazbatalarını alan Milletvekilleri Meclis’te kurulan masalara gelerek kayıt işlemlerini yaptıracak. TBMM’nin en önemli işi Meclis Başkanlığı seçimleri olacak. TBMM Başkanlığı seçimleri gizli yapılıyor. İlk iki oylamada üye tamsayısının 2/3’ünün (367), üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyu (276) aranıyor. AKP, ilk iki turda adayına destek almasa bile üçüncü turda seçimler için yeterli oya sahip bulunuyor. TBMM Başkanı seçilinceye kadar genel kurulun birinci birleşiminin ilk oturumunu, en yaşlı olan üye yönetecek. Geçici Başkanlık görevini yapacak görev yapacak.

 

HDP’nin komisyon avantajı

 

1 Kasım sandık sonuçları TBMM Genel Kurulu ile ihtisas komisyonlarında aritmetiği değiştirdi. AKP, tek başına üstünlük sağlarken, parlamentonun üçüncü partisi ve sayısal çoğunluğunu kaybeden MHP, komisyonlardaki avantajını kaybetti. HDP, ihtisas komisyonlarından belirlenecek oranlara göre MHP’den 1-3  fazla oranda  temsil edilecek. CHP’nin iki fazla milletvekili çıkarması da komisyon dağılımında etkili olacak.

 

ETİKETLER

meclistbmm1 kasımseçimsiyasettatilmilletvekilichpmhpakphdpkomisyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24