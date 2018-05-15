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HDP'nin İsrail anlaşmalarının iptal edilmesi önergesi, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

"AKP İsrail ile anlaşmaya devam dedi"

15 Mayıs 2018 23:20

HDP'nin İsrail ile yapılan ekonomik, askeri ve siyasi anlaşmalarının iptal edilmesi amacıyla verdiği önerge, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

HDP'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "İsrail ile ekonomik, askeri, siyasi tüm anlaşamaların sonlanması, İsrail'e ekonomik yaptırım uygulanması amacıyla Meclis genel kuruluna sunduğumuz genel görüşme talebimiz AKP ve MHP oylarıyla reddedildi" denildi. 

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, önerinin reddedilmesinin ardından kişisel Twitter hesabından "Filistinlilerin katledilmesi sonrası Mavi Marmara Anlaşması dahil İsrail ile yapılan anlaşmaların iptal edilmesi önerisi AKP oylarıyla reddedildi. AKP İsrail ile anlaşmaya devam dedi" paylaşımında bulundu.

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