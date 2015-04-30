HDP, illegal faaliyetlerini açıkladı

HDP Grup Toplantı Salonu’nda, HDP İmralı heyeti üyeleri ve HDP Grup Başkanvekilleri Pervin Buldan ve İdris Baluken ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyen Sırrı Süreyya Önder, "HDP'nin illegal icraatları" hakkında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 gün önce Kuveyt dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada, "HDP illegal yollarla işimizi sıkıntıya soktu" ifadelerini kullanmıştı.Cumhurbakanı'nın ithamına cevap veren Önder, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hiç sıkılmadan bizi illegal yola sapmakla itham ediyorlar. Evet illegal yola saptık. Bu, üç önemli alanda oldu, yasada tanımlanmayan, yapmamamız gereken işler yaptık. Birincisi, esir alınan askerleri aldık. Bu bizim işimiz değildi, daha MGK'de görüşülmeden biz inisiyatif aldık.Resmi bir müzakere başlamadan askerlerimizin yuvalarına dönmesi için bir milletvekilinin yapmaması gereken görüşmeleri yaptık. Askerleri alıp sağ salim evlerine getirdik."

'Lice'de esir alınan iki uzman çavuşu aileleriyle kavuşturduk'

"İkincisi, Lice'de esir alınan iki uzman çavuş için hükümetin bizden ricasıyla, yasal karşılığı olmayan, bizim boynumuzun borcu olmayan bir işi, bir hafta sonra evlenecek gençleri; üç gün Lice dağlarında gezdik onları aldık. Biz orada gezerken asker operasyon yapıyordu. Uzman çavuşların yavuklularına, eşlerine kavuşmasını sağladık."

"Üçüncüsü de Süleyman Şah operasyonudur. O operasyonun tam bir gönül birliği ile gerçekleşmesi için ne yaptığımızı en iyi hükümet ve genelkurmay bilir. Bu da yasada tanımlanan işlerden değildi."

"Bunlar illegal faaliyetlerdi ve biz bunları yaptık. Orada kalan malzemelerin nasıl Türkiye ’ye geldiğini açıklarsa genelkurmay kadirşinaslık yapar. Bunların karşılığı, bizim ‘ilegal işler yaptığımız’ suçlaması olmamalıydı."