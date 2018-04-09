"HDP'nin hedefi toplumsal muhalefeti bir araya getirmek"

HDP'nin, seçimlere yönelik yol haritasında AKP ve MHP’nin muhalefete dayattığı ittifak anlayışı yerine, toplumsal muhalefetin ortak zeminde bir araya gelmesini önceleyen bir anlayışla hareket etme kararı aldığı belirtildi.

HDP’nin 2019 seçimlerine yönelik geçen ay parti içinde başlattığı hazırlık önceki gün ve dün art arda gerçekleşen PM ve MYK toplantılarında ayrıntılı bir şekilde ele alındı. HDP’de önceki gün Eş Genel Başkan Sezai Temelli başkanlığında başlayan PM dün de devam ederken, PM’nin sona ermesinin hemen ardından başlayan MYK de dün geç saatlere kadar sürdü. Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın aktardığına göre art arda yapılan toplantılarda HDP’nin 2019’a yönelik seçim stratejisi ve yol haritasına yönelik tartışmalar yapıldı. Toplantıda AKP ve MHP’nin TBMM’den geçirdiği ittifak düzenlemesiyle, iktidar koalisyonunun seçim propagandası olarak kullanacağı bir kampanyayı da başlattığı yorumu yapıldı. Söz konusu haber aynen şöyle devam ediyor:

Erken seçime hazırlık

Bu kapsamda HDP’nin iktidarın dayattığı ittifak anlayışı içerisinde yer almayacağı, bu anlayışa karşı HDP’nin sol ve sosyalist kesimlerle görüşmeler yürütebileceği değerlendirmesi yapıldı. AKP ve MHP’nin olası bir erken seçimi gündeme getirebileceği ihtimaline karşı seçime yönelik hazırlıkların ivedi bir şekilde yapılması gerektiği vurgulanırken, parti örgütlerinin bu kapsamda erken seçim ihtimaline karşı hazırlıklı olması gerektiği görüşü ifade edildi. Toplantıda, seçimlere giden süre içerisinde toplumsal muhalefetin bir araya gelmesi için 1 Mayıs’ın çok önemli bir fırsat olduğu, toplumun farklı kesimlerinin bir araya geleceği 1 Mayıs’a yönelik yapılacak çalışmalara parti olarak destek verilmesi kararı da alındı.

Kararsızları ikna...

Türkiye’nin özellikle 7 Haziran seçimlerinin ardından yaşanan pek çok olayla olağanüstü bir süreç yaşadığı vurgulanırken, bu nedenle önemli bir seçmenin kararsız kaldığı değerlendirmesi yapılan toplantılarda, HDP’nin kararsız seçmene de seslenecek politika yürütmesi gerektiği ifade edildi. Toplantıda HDP’nin hem ittifak konusunda hem de seçim güvenliği kapsamında ziyaret edeceği siyasi partilere yönelik tartışmalar da yapıldı. Bu kapsamda bölgedeki DBP’nin yanı sıra ÖDP ve EMEP gibi sol partilere yapılacak ziyaretlerle ilgili planlama yapılması kararı alındı. CHP ve Saadet Partisi gibi partilere de seçim güvenliği kapsamında ziyaretlerin yapılabileceği ifade edildi.