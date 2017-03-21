HDP'nin 'hayır' kampanyasına çocukları öldürülen anneler destek verdi

HDP’nin anayasa referandumuna yönelik yürüttüğü ‘hayır’ kampanyasına çocukları öldürülen anneler de destek verdi. Hazırlanan klipte konuşanlar arasında Berkin Elvan, Ceylan Önkol, Mazlum Akay, Uğur Kaymaz’ın anneleri de bulunuyor. Anneler klipte çocukların ölmemesi için referandumda 'hayır' oyu vereceklerini söylüyor.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, HDP’nin 16 Nisan’da yapılması planlanan anayasa referandumuna yönelik yürüttüğü 'hayır' kampanyasına çocukları öldürülen anneler de destek verdi.

Kampanyaya destek veren anneler arasında Adana’nın Yüreğir ilçesindeki protestolarda 29 Haziran 2012’de gaz kapsülüyle başından vurularak öldürülen 11 yaşındaki Mazlum Akay’ın annesi Ayşe Akay, Sur’da 12 Ekim 2015’te sokağa çıkma yasağı sırasında polis tarafından vurulduğu savunulan 12 yaşındaki Helin Şen’in annesi Nazmiye Şen, Gezi eylemlerinde İstanbul Okmeydanı’nda polisler tarafından başından vurulan 15 yaşıdaki Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan, Roboski’de bombalanarak öldürülen 19’u çocuk 34 kişiden 12 yaşındaki Bedran Encü’nün annesi Sabriye Encü ve 13 yaşındaki Muhammed Encü’nün annesi Heybet Encü, 10 Ekim 2015 Ankara gar katliamının en küçük kurbanı 10 yaşındaki Veysel Atılgan’ın annesi Nezihe Atılgan, 21 Kasım 2004’te Mardin’de babası Ahmet Kaymaz ile birlikte evlerinin önünde polisler tarafından öldürülen ve bedeninden 13 kurşun çıkan 12 yaşındaki Uğur Kaymaz’ın annesi Makbule Kaymaz, Eylül 2015’te Cizre’de 9 gün süren “sokağa çıkma yasağı” sırasında evinin avlusunda öldürülen ve annesinin çürümesin dile günlerce derin dondurucuda sakladığı 10 yaşındaki Cemile Çağırga’nın annesi Emine Çağırga, 28 Eylül 2009’da Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Şenlik köyü Paşacişya mezrasında hayvanlarını otlattığı sırada öldürülen 12 yaşındaki Ceylan Önkol’un annesi Saliha Önkol da bulunuyor.