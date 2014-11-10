HDP'nin gensorusuna Meclis TV ayarı

TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta HDP'nin Soma, Ermenek ve diğer ölümlü iş cinayetleri nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız hakkında verdiği gensoru önergelerini görüşecek.

Gensoru önergelerinin gündeme alınıp alınmaması Meclis TV'nin yayında olmadığı 14 Kasım Cuma günü yapılacak.

Batum ne olacak?

CHP MYK’nin kesin ihraç istemiyle Disiplin Kuruluna sevk ettiği Prof. Süheyl Batum’un durumu da merak konusu. Alınan bilgiye göre, Batum'a hakkındaki kararla ilgili bir tebligat ulaşmadı. Her ihtimale karşı, pazartesi ve Salı günü Meclis'te basın toplantısı yapacak biçimde bir takvim yapan Batum, tebligatı değerlendirecek.

Batum’un, tebligat sonrasında da partisinden istifa etmeyi düşünmediği belirtiliyor.

‘Makul şüphe' torbası

Adalet Komisyonu, çok tartışılan 'makul şüphe' düzenlemesinin de yer aldığı yargı paketi ile Yargıtay ve Danıştay'ın yapısın değiştiren yasa teklifini 11 Kasım Salı günü görüşecek.