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Yaşam

HDP'nin Balıkesir mitingine satırlı saldırı girişimi

HDP'nin Balıkesir Edremit'teki mitingine satırlı saldırı girişimi engellendi

13 Nisan 2017 00:54

Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde, HDP tarafından düzenlenen 'Hayır' mitinginde konuşan Parti Meclisi üyesi Cafer Çelik'e satırla saldırmak istediği iddia edilen kişi polis tarafından engellendi.

DHA'da yer alan habere göre, HDP Edremit İlçe Örgütü tarafından düzenlenen mitinge HDP PM Üyesi Cafer Çelik, HDP İstanbul Milletvekili Erdal Ateş ve partililer katıldı. Mitingde elinde satır bulunan bir kişi, konuşma yapan Çelik'e saldırmak istedi. Polis ekipleri, henüz kimliği açıklanmayan kişiye müdahale edip gözaltına aldı. Bu sırada alandaki partililer de saldırganı linç etmek istedi. Şüpheli, polis tarafından alandan uzaklaştırılarak emniyete götürüldü.

Kısa süreli gerginliğin ardından konuşan HDP İstanbul Milletvekili Erdal Ateş, "Toplumu kutuplaştıran, birbirlerini düşman hale getiren, inançları birbirine düşüren bu zihniyet maalesef bu ülkede insanların demokratik olarak kendi fikirlerini ortaya koymasını engelleyen, onları sürekli provokasyonlarla ayrıştıran, kutuplaştıran bir zihniyete sahip. Bütün bu güvenlik önlemleri ile insanları engelleyerek buraya gelmesini istemeyenler elinde bıçaklı insanların buraya çok rahat girmesini engellemiyor. Ama dediğimiz gibi onların bütün engellemesine rağmen buradaki insanlar, bizim fikirlerimizi öğrenmesin diye kurdukları barikatlara rağmen buraya insanlar toplandı. Biz elbette kendi sesimizi bu coğrafyada toplanan 80 milyon insana geçmişte de duyurabildik, bugün de duyurduk. Yeni bir anayasa olarak sundukları da aslında 12 Eylül Anayasası'nın kendisidir. 18 maddede değişiklik yapıp, bizim karşı çıktığımız, aslında bu coğrafyada herkesin karşı çıktığı 12 Eylül Anayasası bizlere 80 milyona tekrar onaylatılmak isteniyor" dedi.

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