HDP'nin adayı Kürt mü, solcu mu olacak?

HDP’de, cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışması hareketlendi. Aday, kongre sonrası açıklayacak. Demirtaş, Hatip Dicle, Rakel Dink, Büşra Ersanlı ve Şebnem Korur Fincancı en çok tartışılan isimler.

Al Jazeera’den Bülent Ekinci’nin haberine göre, Halkların Demokratik Partisi (HDP) cumhurbaşkanlığı seçimlerine kendi adaylarıyla katılma kararı aldı. Partide aday konusunda tartışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. Adayın Kürt mü yoksa sol, sosyalist çevreden bir isim mi olacağı kadar, kadın olup olmayacağı da tartışılıyor.

HDP'nin aday profili Kürt siyasetinin yeni sürecini belirleyeceği gibi, alınacak oy oranı partinin 2015 genel seçimleriyle ilgili nasıl bir politika izleyeceğinin de ipuçlarını vermiş olacak.

En çok konuşulan isim

Kürt siyasi kulislerinde en çok tartışılan isim, 22 Haziran’da BDP Eş Genel Başkanlığı’ndan istifa ederek HDP’nin başına geçmesine kesin gözüyle bakılan Selahattin Demirtaş. Popüler ve genç olması Demirtaş’ı adaylık için istenilen isim yapıyor. Kürt siyasetinde HDP ile başlayan muhafazakarlık/sosyalistlik tartışmalarına noktayı koyacak isim olarak görülüyor. Demirtaş’ın hem Kürt muhafazakarları hem de Türk sosyalistlerince aday olması istendiği ifade ediliyor. Demirtaş’ın istenmesinin bir diğer nedeni, CHP-MHP adayının İslami çevreden olmasının Alevilerde yarattığı rahatsızlık.

Hatip Dicle önerisi

Kürt cephesinde tartışılan ve önerilen ikinci isim Hatip Dicle. Adaylık için birçok Kürt siyasetçinin gönlündeki isim olan Dicle, KCK Ana Davası’ndan Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor. Son aylarda yaşanan KCK tahliyelerinde bırakılıp bırakılmayacağı en çok merak edilen isim. Kürt hareketi, Hatip Dicle’nin adaylığı önünde bir engelin olup olmayacağı üzerinde de duruyor. Cezaevinde değil de dışarıda olmuş olsaydı, adaylığın kesin olacağını düşünenlerin sayısı da bir hayli fazla.

Al Jazeera Türk’e konuşan Eski Diyarbakır Barosu Başkanı, aynı zamanda Hatip Dicle’nin avukatı olan Mehmet Emin Aktar’a göre, Dicle’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı önünde bir engel yok. Dicle’nin siyasi hayatının çoğunu cezaevinde geçirmesi nedeniyle diğer adaylardan farklı bir profil oluşturacağını ifade edenler de var. Adaylık için eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olan, yeni dönemde DTK’nın başına geçmesi beklenen Osman Baydemir’in ismi de konuşuluyor.

Kadın aday tartışmaları

HDP’de kadın aday da yoğun tartışma konusu. Öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in eşi Rakel Dink, KCK İstanbul davasından bir süre cezaevinde kalan Prof. Dr. Büşra Ersanlı, Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın ismi aday önerileri arasında. Al Jazeera Türk’e konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, isim konusunda tartışmaların sürdüğünü belirtti.

Açıklama kongre sonrası

Tuncel, cumhurbaşkanlığı adayını 22 Haziran’da Ankara’da yapacakları kongre sonrası açıklayacaklarını söyledi:

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ismi geçen çok sayıda kadın ve erkek arkadaşımız var. Bu tartışmalar sürüyor. Göstereceğimiz adaya tüm toplumsal kesimlerin gönül rahatlığıyla evet diyeceğini düşünüyoruz. AKP büyük olasılıkla Başbakan’ı aday gösterecek. Eğilim o yönde. CMH-MHP-Cemaat yerel seçimlerdeki ittifakını devam ettiğini düşünüyorum. Çatı adayları bunu gösteriyor. İki adaya da baktığımızda özü aynı. Muhafazakar-milliyetçi söylemleriyle aynı kişiler. İsimler farklı olsa da geldikleri politik çizgiye baktığımızda aynı ideolojik kaynaktan beslendiklerini görüyoruz. Aynı tabana hitap ediyorlar. Türkiye’de demokrasi, sol, sosyalist güçlerin ortaklaşacağı tek aday HDP’nin olacak. Demokrasiden, inanç, kimlik ve emek özgürlüğünden yana olan, Kürt sorunun barışçı çözümünde tavır gösterecek tek aday bizim adayımız olacak.