HDP'nin 550 oy farkla milletvekili çıkardığı Kocaeli'de 18 bin yeni seçmen

Kocaeli’de seçmen sayısı 18 bin arttı. 7 Haziran’da 1 milyon 221 bin seçmenin oy kullandığı kentte HDP’li Ali Haydar Konca 550 oy farkla MHP’li adayı geçerek vekil olmuştu. Seçmen sayısındaki artışın oy dağılımına etkisi merak konusu oldu.

Kocaeli’de 7 haziran genel seçimlerinde 1 milyon 221 bin seçmen oy kullandı. 7 Haziran seçimlerinde MHP’li Lütfi Türkkan ile HDP’li Ali Haydar Konca arasındaki yarışta, yurtdışından gelen oyların dağılmasının ardından HDP’li Konca 550 oy farkla milletvekili seçildi.

Daha sonra AB Bakanı ve Başmüzakereci olarak geçici hükümete giren Konca, dün yaşanan krizin ardından istifa etti. 550 oyla seçim sonucunun değiştiği Kocaeli’de seçmen sayısı 18 bin 787 arttı.

Kocaeli İl Seçim Kurulu, 1 Kasım Genel seçimlerinde 3 bin 625 sandıkta 240 bin 535 seçmenin oy kullanacağını açıkladı.

Kocaeli’nin seçmen sayısındaki bu artış sosyal medyada günün konusu oldu. Seçmen sayısındaki artışın 1 Kasım’daki oy dağılımını nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.