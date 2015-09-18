HDP’nin 1 Kasım’da hedefi 110 vekil

7 Haziran seçiminde yüzde 10 barajını aşma hedefiyle seçim kampanyasını yürüten HDP'de 1 Kasım’da partinin oy oranı hedefi daha da yükseldi. HDP erken seçimde yüzde 15 ile yüzde 17 arasında bir oy oranı elde etmeyi, 110 milletvekili sandalyesine sahip olmayı amaçlıyor.

HDP yönetimi ve parti tabanının Hatip Dicle’nin aday olması konusunda yürüttüğü ikna çalışmalarından sonuç çıkmadı. Dicle’nin 1 Kasım’da aday olmayacağı kesinleşti. HDP İstanbul Milletvekili Levent Tüzel’in HDP MYK kararına karşı çıkarak geçici seçim hükümetinde bakanlığı kabul etmemesinin ardından yapılan değerlendirmede EMEP ile seçim ittifakı yapılmaması kararlaştırıldı.

HDP seçim koordinasyon kurulu dün geç saatlere kadar bugün YSK’ye sunulacak aday listesi üzerinde çalıştı.

Mahmut Lıcalı’nın Cumhuriyet’teki haberine göre, 7 Haziran’da yüzde 10 barajını aşma hedefiyle seçim kampanya sürecini yürüten HDP’de 1 Kasım’da partinin oy oranı hedefi daha da yükseldi.

HDP, 110 vekil hedefi için 35 seçim bölgesinden milletvekili çıkarmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda 7 Haziran’da milletvekili çıkarılamayan Elazığ, Muğla gibi illere özel önem verilecek.

Slogan ve şarkı için çalışma

HDP, “Seni başkan yaptırmayacağız” söyleminin yarattığı etkiyi yaratacak ve pozitif anlam taşıyacak bir slogan üzerinde çalışılıyor.

1 Kasım için üzerinde çalışılan seçim kampanyasının Türkiye partisi ve barış vurgusu üzerine olacağı belirtiliyor. Çatışmaların yaşandığı bir dönemde yürütülecek seçim kampanyası boyunca gergin bir dil kullanılmayacak.

HDP’nin 1 Kasım seçim kampanyasında kullanacağı seçim şarkısına yönelik hazırlıkların da sürdüğü öğrenilirken, 7 Haziran’da olduğu gibi seçim şarkısı yine gönüllüler tarafından hazırlanıyor. Yeni seçim şarkısının hazırlanmasına bazı milletvekilleri de katkı sundu. Seçim şarkısının “barış” ve “kardeşlik” temasına sahip olduğu belirtildi.