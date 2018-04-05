HDP'lilerden Akkuyu Nükleer Santrali protestosu

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ekoloji Komisyonu, Mersin'de temeli atılan Akkuyu Enerji Santrali'ni Maçka Parkı'nda yaptıkları basın açıklaması ile protesto etti.

HDP İstanbul İl Yöneticisi Hunav Altun basın açıklamasında, "2010 yılında Rusya ile Türkiye arasında başlayan Türkiye'de Nükleer santral yapma projesi yaşama geçirilmeye çalışılıyor. Bizler meslek örgütleri, Türkiye Barolar Birliği, siyasi partiler, ekoloji örgütleri, kent mücadelelerinde buluşan demokratik kitle örgütleri birlikte nükleer santralin kurulmasının karşısında Danıştay'a dava açtık. Danıştay ne yazık ki hukuki değil, siyasi karar verdi ve davaları reddetti" dedi.

Altun, "10 Ekim 2016'da Mersin Büyükşehir Belediyesi meclisinde Akkuyu Nükleer Santral'in işaretlendiği 1/1000 ölçekli Mersin Çevre Düzeni Planı oylanıp DBP meclis üyelerinin şerh oyu ile onaylandığında ve 11 Ekim Erdoğan- Putin arasındaki görüşme ve "Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı Projesi" anlaşması sonrasında buna izin vermeyeceğimizi açıklamıştık. Ne Akkuyu'ya, ne Gerze'ye, ne İğneada'ya ne de başka bir yere; bu topraklara nükleer santral yapamayacaksınız Dünyanın pek çok yerinde toplumsal katliamlara neden olan nükleere izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan HDP Ekoloji Komisyonu Üyesi Beyza Üstün, Büyükçekmece'de bir araziye siyanür dökülmesi ile ilgili olarak, " Bu yeni değil aslında. Tuzla'yı hatırlarsınız herhalde. Tehlikeli atıkların gömülerini hatırlarsınız. Benzerini bugün Büyükçekmece yaşadı. Bu konuda yaşanan uzmanlar alanda tespite gidecekler. Kaynağını bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey var. Bu atıkları yapan üretimler bellidir, sorumlular da bellidir istenirse bulunur. Bu atıklar tehlikelidir, anında görülür hemen gittiğinizde oradaki canlı ölümlerine tanıklık edeceksiniz. Atıldıktan sonra önlenmesi çok zordur. Tıpkı Akkuyu'daki gömü sahalarına atılacak olan radyoaktif atıklar gibi bunları ne görebilirsiniz, ne hissedebilirsiniz" dedi.

Basın açıklamasının ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı. (DHA)