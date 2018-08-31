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HDP'lilerden 1 Eylül Dünya Barış Mitingi'ne katılım çağrısı

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da basın açıklaması yapan HDP'li milletvekilleri, yarın düzenlenecek 1 Eylül Dünya Barış Mitingi'ne katılım çağrısında bulundu, ardından bildiri dağıttı

31 Ağustos 2018 18:36

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da basın açıklaması yapan HDP\'li milletvekilleri, yarın düzenlenecek 1 Eylül Dünya Barış Mitingi\'ne katılım çağrısında bulundu, ardından bildiri dağıttı.
Merkez Yenişehir ilçesi Ofis Semti\'ne bir araya gelen HDP milletvekileri Meral Danış Beştaş, Fatma Kurtalan, Selçuk Mızraklı, İmam Taşçıer, Dersim Dağ\'ın yanı sıra çok sayıda partili, yarın HDP tarafından Diyarbakır İstasyon Meydanı\'nda yapılacak 1 Eylül Dünya Barış Günü Mitingi ile ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamayı yapan HDP Grup Başkan Vekili Fatma Kurtalan, mitinge tüm Diyarbakırlıları davet ederek, şunları söyledi:
\"Yarın, tüm dünya barışı kutlayacak. Barışa en çok ihtiyaç duyanlar bunu daha çok görkemli kutlayacak. Tüm Ortadoğu bir savaş alanı. Yıllardan beri çok acıların yaşandığ bir coğrafyada yaşıyoruz. Biz, 1 Eylül Dünya Barış gününü çok önemsiyoruz. Özellikle Diyarbakır\'da çok görkemli olmasını istiyoruz. Yarın herkesi miting alanana davet ediyoruz.\"
Açıklamanın ardından HDP\'li milletvekilleri, çevredekilere ve esnafa bildiri dağıtarak, yarınki mitinge katılım çağrısında bulundu.

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