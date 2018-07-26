HDP'liler hakkındaki soruşturmaları basına sızdıran kamu görevliler hakkında suç duyurusu

Halkların Demokratik Partisi(HDP), Genel Başkan Pervin Buldan ve 4 milletvekili hakkında başlatılan soruşturmaları, muhataplarına iletilmeden, basına sızdıran kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK'lıların cenazelerine katılan Diyarbakır milletvekilleri Musa Farisoğulları, Remziye Tosun'un da aralarında buluduğu 4 HDP' milletvekili ile bu milletvekilleri savunan Eş Genel Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatmıştı.

HDP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada "Eş Genel Başkanımız Pervin Buldan, HDP’li milletvekilleri hakkındaki soruşturmaların, muhataplarının haberi bile yokken basına sızdırılmasını yargıya taşıdı. Buldan, soruşturma bilgilerini basına sızdıran kamu görevlilerinin tespit edilmesini ve haklarında soruşturma başlatılmasını istedi" denildi.

Suç duyurusu dilekçesinde "HDP'liler hakkında işletilen yargı süreçleriyle ilgili bilgilerin muhataplarından önce iktidara bağlı medyaya servis edilmesinin yanı sıra servis edilen bilgi ve belgeler çarpıtıldı, muhatapların kişilik hakları ihlal edecek şekilde kullanıldı, masumiyet karinesi hiçe sayıldı" ifadeleri yer aldı.