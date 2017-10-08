HDP'li Ziya Pir NATO-PA Üst Komite Başkan Yardımcısı oldu

Halkların Demkoratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, Bükreş'te devam eden 2017 sonbahar oturumunda NATO Parlamenterler Asamblesi Güvenlik ve Teknoloji Eğilimleri Üst Komite Başkan Yardımcılığı'na seçildi.

HDP Genel Merkezinden yapılan açıklamada, Diyarbakır Millitvekili Ziya Pir'in geçen yıl Kasım ayında seçildiği NATO-PA Güvenlik ve Teknoloji Eğilimleri Alt Komite Başkan Yardımcılığı'nın ardından, şimdi de Bükreş'te devam eden 2017 Sonbahar oturumunda NATO-PA Güvenlik ve Teknoloji Eğilimleri Üst Komite Başkan Yardımcılığı'na seçildiği belirtildi.