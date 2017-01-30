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HDP’li Ziya Pir hakkında ‘zorla getirme’ kararı

Pir, 33 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor

30 Ocak 2017 23:34

HDP’li Ziya Pir hakkında 33 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava duruşmasında, Pir hakkında "zorla getirme" ve yurt dışı yasağının devamına karar verildi. 

dihaber'de yer alan habere göre, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir hakkında 33 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın duruşması Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, Pir katılmadı. Savunma yapan avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir, müvekkilinin duruşmaya katılamadığını belirterek, savunma için ek süre verilmesini istedi. 

Müvekkilleri savunma yaptıktan sonra kapsamlı bir savunmayı mahkemeye ileteceklerini kaydeden Yalçındağ Baydemir, "Soruşturma aşamasında adli kontrol kararı verilmişti. İddianamenin kabulüyle birlikte bu adli kontrol kararı ortadan kalkıyor. Ancak denetimli serbestlik bürolarından zaman zaman yazıların gitmediğini biliyoruz. Heyetinizden talebimiz bugünkü ara kararla birlikte müvekkil hakkındaki adli kontrol kararlarını ortadan kalktığına dair müzakerenin yazılmasını talep ediyoruz” dedi.

Savunmanın ardından mahkeme heyeti sanık Pir’in usulüne uygun davetiye tebliğine rağmen duruşmaya gelmediği için zorla getirilmesi için yazı yazılmasına, soruşturma aşamasında verilen adli kontrolün soruşturma sonuçlanıncaya kadar konduğu anlaşmakla bu konuda mahkemece karar verilmesine yer olmadığına ancak sanığın henüz savunmasının alınmamış oluşu gözetilerek, mahkemece yurt dışına çıkışının yasaklanması yönünde adli kontrol tedbiri konulmasına karar verdi. 

Duruşma Mart ayına ertelendi. 

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