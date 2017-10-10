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Politika

HDP'li Zana: Kürtlerin önündeki bütün kapıları Talabani açtı

DİYARBAKIR, (DHA) - IRAK eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin Süleymaniye'deki taziyesine giden HDP Kars Milletvekili Leyla Zana, "Kürtlerin önündeki bütün kapıları Sayın Talabani açmıştır

10 Ekim 2017 18:19

DİYARBAKIR, (DHA) - IRAK eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani\'nin Süleymaniye\'deki taziyesine giden HDP Kars Milletvekili Leyla Zana, \"Kürtlerin önündeki bütün kapıları Sayın Talabani açmıştır. Gözleri ve kulaklarıyla Kürtlerin yüzde 93\'ünün geleceği için karar verdiğini duymuştur\" dedi.
HDP\'li Zana, Talabani ailesine Süleymaniye\'de taziyelerini ilettikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Zana, Talabani\'nin sadece son dönemdeki çözüm sürecinde değil; 1990\'lı yıllardan bu yana Türkiye\'de yürütülen barış süreçlerinde de rolünün büyük olduğunu söyledi. Celal Talabani\'nin devlet ile PKK elebaşı Abdullah Öcalan arasında arabuluculuk yaptığını dile getiren HDP\'li Zana, geçmişte silahların sustuğu dönemlerin, Talabani\'nin katkısıyla sağlandığını savundu.
Sağlık sorunları nedeniyle taziyeye geç geldiğini belirten Zana, Talabani\'nin Kürt halkı için çok önemli bir lider olduğunu belirterek, \"Kürtlerin önündeki bütün kapıları Sayın Talabani açmıştır. Gözleri ve kullaklarıyla Kürtlerin yüzde 93\'ünün geleceği için karar verdiğini duymuştur. Biz kürtler olarak hiç bir zaman kimseye düşman olmadık. Allah kimseye Kürtlere ve insan haklarına düşman etmesin\" diye konuştu.

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