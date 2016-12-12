HDP'li yöneticilere operasyon: Onlarca kişi gözaltında

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) farklı kentlerdeki il ve ilçe yöneticilerine yönelik düzenlenen operasyonlarda onlarca kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İstanbul, Ankara, Adana, Manisa, Hakkari ve Mersin'de HDP'nin il ve ilçe yöneticilerine yönelik operasyonlarda en az 118 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, HDP il başkanlığı ile Sultangazi, Arnavutköy, Küçükçekmece, Bağcılar, Esenyurt ilçelerinde bulunan HDP İlçe başkanlarının bulunabileceği çok sayıda adreste sabaha karşı arama yaptı.

Operasyonda, aralarında HDP İstanbul İl Başkanı Aysel Güzel'in de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Ankara'da ise aralarında HDP Ankara İl Başkanı İbrahim Binici, Mamak İlçe Başkanı ile bazı il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.

Adana'daki operasyondaysa 25 kişi gözaltına alındı.

Manisa'da HDP il ve ilçe yöneticilerinin aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Mersin'deki operasyonda ise aralarında HDP il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu onlarca kişinin gözaltına alındığı bildiriliyor.

Doğan Haber Ajansı, Akdeniz İlçesi'nin HDP'li Belediye Eş Başkanları M.Fazıl Türk ile Yüksel Mutlu'nun da arandığı belirtti.

Hakkari'de düzenlenen operasyonda da HDP Hakkari İl Başkanı Evin Konur ve DBP eski İl Başkanı Zübeyde Bor'un gözaltına alındığı aktarılıyor.

Operasyonlarla ilgili henüz bir resmi açıklama yapılmadı.