HDP'li Yıldırım'ın verdiği Kürtçe soru önergesi iade edildi

HDP Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım’ın verdiği Kürtçe soru önergesi önce kabul edildi, ardından iade edildi. Önerge Meclis’in web sitesinde 2 saat kadar yer aldı. Ancak daha sonra belirtilmeyen bir nedenle önerge siteden kaldırıldı ve HDP Grup Başkanvekilliği'ne iade edildi.

Eski Mardin Artuklu Üniversitesi Kürdoloji Enstitüsü Müdürü olan HDP Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım, hiçbir gerekçe gösterilmeden önergenin iade edilmesine tepki gösterdi.

Kürtçe anadilde eğitimle ilgili olan ve ilk defa Kürtçe verilen önergeye ilişkin konuşan Kadri Yıldırım, “4 Eylül’de Meclis başkanlığına verdiğim Kürtçe soru önergesi, 7 Eylül’de HDP grubuna iade edildi. HDP olarak Kürtçe önergenin reddedilme gerekçesini yazılı olarak istememize rağmen bu da yapılmamıştır” dedi.

Birgün'den Serbay Mansuroğlu'nun haberine göre, Yıldırım şu ifadeleri kullandı: “Tabii anlaşıldığı kadarıyla onlar da Kürtçe bir soru önergesi verilebileceğini beklemiyorlardı. O sebeple de ilk önce soru önergesi TBMM’nin resmi internet sayfasına ekleniyor. Yaklaşık 1-2 saat TBMM sayfasında kalan Kürtçe önerge bir anda kaldırılıyor. Daha sonra bize ulaşan bilgiye göre Kürtçe önerge görevlilerce kabul edilip sayı numarası bile veriliyor. Tabii Kürtçe olduğu anlaşılınca apar topar mühür ve sayının olduğu bölüm siliniyor. Anlaşılan kısa süreli bir şok yaşanmış.”

“Ben bu ülkede kurulan ilk Kürtçe enstitünün müdürü olarak bunun peşini bırakmayacağım” diyen Yıldırım, “Beni ikna etmeleri gerekiyor. Madem enstitü açıp beni de oraya müdür tayin ettin, o zaman bu dille halkıma hizmet etme hakkımı da tanıyacaksın. Bu önergeyi gerekirse Türkçesini de yanına iliştirip tekrar vereceğim. Kürtçe soru önergesiyle ilgili yaşanan gelişmeleri ve anadilde eğitim konusunu da Meclis’te bir basın toplantısıyla paylaşacağım” ifadelerini kullandı.