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HDP'li Yıldırım'a 5 yıl hapis cezası

Vekil, "Terör örgütüne yardım ve örgüt propagandası yapmak" suçundan yargılanıyor

18 Ocak 2018 18:52

HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'a, "Terör örgütüne yardım ve örgüt propagandası yapmak" suçundan yargılandığı davada 5 yıl hapis cezası verildi.

HDP Milletvekili Yıldırım hakkında, 21 Temmuz 2015’te, Adıyaman merkeze bağlı Kömür Beldesi kırsalında PKK'lılar ile askerler arasında çıkan çatışmanın olduğu kırsal alana 'canlı kalkan' olmak iddiası ve gidip güvenlik güçlerine engel olma suçlamasıyla 'terör örgütüne yardım' ile değişik tarihlerde katıldığı gösteri ve toplantılarda 'Örgüt propagandası yapmak' suçlamalarıyla 6 ayrı dosyada dava açıldı.

Dosyalar, Adıyaman 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde birleştirildi. Daha önceki duruşmaya katılmadığı için 20 Şubat 2017'de Ankara'ya gitmek üzereyken Adıyaman Havaalanında gözaltına alınıp mahkemede ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Yıldırım'ın yargılandığı davanın duruşması, geçen Salı günü 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Mahkeme, son duruşmaya da katılmayan Yıldırım'a, Kömür Beldesi'ndeki olaylarla ilgili üzerine atılı suçlamalardan 4 yıl 2 ay, diğer suçlamalardan dolayı 10 ay olmak üzere toplam 5 yıl hapis cezası verdi.

Behçet Yıldırım, karara itiraz için istinaf mahkemelerine başvuracağını, çatışmayı önlemek için beldeye gittiği söyledi.

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