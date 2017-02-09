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Politika

HDP'li Yıldırım: Tutuklu HDP Sözcüsü Bilgen'e, Kuran'ı Kerim izni bile verilmedi!

Ayhan Bilgen 31 Ocak'ta tutuklanmış, 2 Şubat'ta Silivri'ye nakledilmişti

09 Şubat 2017 17:28

Hülya Karabağlı

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında tutuklanan HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen'in   eşi Ayşen Bilgen tarafından kendisine verilmek üzere yanında getirdiği Kuran'ı Kerim'e izin verilmediğini söyledi. Yıldırım, cezaevi idaresinin Ayşe Bilgen'e "Dışarıdan dini kitaplar almıyoruz, kendi kütüphanemizden veriyoruz. Kütüphanemizde Kuran'ı Kerim yok. Geldiğinden kendrisine veririz" dendiğini aktardı.

Yıldırım, basın toplantısında Kuran'ı Kerim'in bir yazar tarafından kalema alınan bir kitap değil, kutsal bir kitap olduğunu vurguladı. 

Hakkındaki yakalama kararının ardından dün gözaltına alınan HDP Sözcüsü ve Kars milletvekili Ayhan Bilgen 31 Ocak'ta tutuklandı. Doğan Haber Ajansı, Ayhan Bilgen'in tutuklandığı iddiasını 15.24'te flaş olarak duyurmuş, ancak T24'e konuşan avukat Mehmet Emin Aktar, "tutuklamaya yönelik haberlerin tutuklama kararından önce iktidara yakın medya tarafından servis edildiğini" söyleyerek tepkisini dile getirmişti.

Tutuklanan Ayhan Bilgen ile Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş 2 Şubat tarihinde İstanbul Silivri Cezaevi'ne nakledildi.

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