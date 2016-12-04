HDP’li vekiller, Yüksekdağ ile görüştürülmedi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Pervin Buldan ve Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve HDP milletvekili Gülser Yıldırım ile görüşmek için yaptığı başvuru kabul edilmedi.

Adalet Bakanlığı'nın izin vermemesi üzerine Yüksekdağ ve Yıldırım ile görüştürülmeyen HDP'liler, aynı cezaevinde tutuklu bulunan HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken ve Ferhat Encu ile görüştü.

Adalet Bakanlığı tarafından HDP'li milletvekillerine yaklaşık 15 aydan bu yana uygulanan cezaevi ziyaret yasağı, dün kaldırılmış ve Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşülmüştü. Adalet Bakanlığı'ndan alınan izin ile Buldan ile Sancar, Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'ı ziyaret etmişti.

Eşi, Demirtaş'la görüşmüştü