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HDP’li vekiller, Kadir Topbaş’ın “İstanbul’a özerklik” talebi için ne dedi?

Topbaş, "İstanbul kendi kendini yönetsin" demişti

18 Mart 2017 01:35

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, "İstanbul kendi kendini yönetsin, başka müdahaleler olmasın" diyerek ‘özerlik’ talebini dile getirdi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, özerklik talebi dile getirdiği için 23 yıl hapis cezasıyla yargılandığını söyledi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, özerklik talebi dile getirildiği için partisinin 13 milletvekilinin ve 83 belediye başkanının hapiste olduğunu söyledi.

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu ile Van Milletvekili Lezgin Botan, özerklik talebi ile tutuklu olan HDP’li milletvekillerinin hatırlatıldığı mesajları paylaştı.

 

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