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HDP heyeti İçişleri Bakanlığı'nda; Sarıyıldız ve yanındakiler güvenli bölgeye geçinceye kadar buradayız!

"Bakan Yardımcısı ve Şırnak Valiliği’yle diyaloglarımız sürüyor"

20 Ocak 2016 18:13

Cizre’nin Cudi Mahallesi’ne cenazeleri almak ve yaralıları kurtarmak için giren HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ve beraberindeki heyetin üzerine açılan ateş sonucunda aralarında İMC TV muhabiri Refik Tekin’in de bulunduğu 10 kişinin yaralanması HDP’yi harekete geçirdi. Sarıyıldız’ın da içinde bulunduğu grubun güvenli bölgeye geçirilmesini isteyen HDP’li vekiller İdris Baluken, Osman Baydemir, İbrahim Ayhan, Ayşe Acar Başaran, Hüda Kaya ve Dengir Mir Mehmet Fırat, İçişleri Bakanlığı’na giderek grubun güvenli bölgeye alınmasını istedi.

T24’e konuşan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, İçişleri Bakanı Yardımcısı  Sebahattin Öztürk’le görüştüklerini belirterek, “Faysal Sarıyıldız ve beraberindeki grup güvenlikli bölgeye geçinceye kadar Bakanlık’tan ayrılmayacağız. Bakan Yardımcısı ve Şırnak Valiliği’yle diyaloglarımız sürüyor” dedi. 

Faysal Sarıyıldız, bugün kendilerine ateş açılmasının ardından Evrensel’e konuşarak “Devlet burada vahşice katliam yapıyor. Bu son görüşmemiz olabilir. Bir daha görüşme şansımız olmayabilir” demişti. 

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