HDP'li vekil: Tokalaştığımız insanın GBT'sine bakıldı, Demirtaş'ın posterini asamadık

Referandum sonuçlarını değerlendiren HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Kürt seçmenin "demokratik bir ortamda sandığa gitmediğini" buna rağmen yarısından fazlasında evlerinin olmadığı, "yerle bir olan Şırnak'ta" HDP’nin yüzde 71 oranında bir oy aldığını belirtti. Polis eşliğinde kampanya yürüttüklerini anlatan Taşcıer, Diyarbakır’da havaalanından vilayete kadar olan ana güzergah üzerinde 10 metre aralıklı ışıklandırma direklerinde Erdoğan’ın 100 civarında posteri asılmasına rağmen HDP olarak Selahattin Demirtaş’ın resmini asamadıklarına dikkat çekti. Taşçıer, "Biz birazcık özgür ortamda, özgür propaganda yapabilseydik yüzde 30 dahi evet oyu çıkmazdı; 7 Haziran gibi. Hayırlar yüzde 70’leri bulurdu" görüşünü savundu.

Kürt oylarının kaybedildiği gibi bir "algı operasyonu yaratılmak istendiği"ne dikkat çeken Taşçıer, "HDP’nin yüzde 9'u 5 milyona göre, 450-500 bindir. Ama AKP'nin yüzde 10’u 20 milyona göre 2-3 milyondur. Onlarda daha çok kayıp var" dedi.

"Bütün Türkiye’de evet kaybetti" diyen Taşçıer, AKP, MHP ve BBP ittifakının yüzde 67’lik bir oy potansiyelini hatırlatarak, "Üçünün oyunu topladığımız zaman yüzde 67 civarında oyları var bunların yüzde 51’e düşmüş 16 puan düşüşleri var bunların. Yani ne kazanmış bunlar o havaya giriyorlar bunların büyük çoğunluğu AKP oyları bunun” diye konuştu.

"Biz birazcık özgür ortamda, özgür propaganda yapabilseydik yüzde 30 dahi evet oyu çıkmazdı; hayırlar yüzde 70’leri bulurdu" diyen Taşçıer, bölgede yüzde 65 gibi bir oran elde edildiğini vurguladı.

Taşçıer’in T24’e değerlendirmeleri şöyle:

"HDP Diyarbakır’da, bölgede kaybetmedi"

"Diyarbakır’da HDP kaybetmedi, kesinlikle kaybetmedi. Bizim çalışma şartlarımız, devletin bütün organlarıyla, başka bir parti yaşasaydı darmadağın olurdu. Ben bir büro açılışı yaptım yeni kurulan bir semtte, geniş caddesi ve kaldırımı olan bir yer. Kaldırım ve caddenin hiç biri de işgal edilmemesine rağmen kaldırımda biraz halay çektik bu halaya polis geldi ve müdahale etti. 'Niye ediyorsunuz' dedim, 'Siz kaldırımı işgal ediyorsunuz' dedi. Kampanya yapıyoruz, nerede yapacağız. Burada gerçekten yürüyen insanlar yok. Kalabalık bir yer değil. İtiraz ettim, 'Açılış böyle yapılır' dedim. 3-5 dakika alır dedim. Ama 5 dakika sürmedi iki üç tane TOMA, 4- 5 tane akrep 30-40 tane polis geldi. Baskıyla Diyarbakır’da referandum çalışması yaptı.

"Diyarbakır’ın tümünde yüzde 67-68 civarında oy aldık"

Lice ilçemizde, daha önce yüzde 95 ve 96 oy veren ilçemiz. Orada 52 tane köyü 6 tane sandıkta birleştirdi, 6 köyde. Bu köy korucu köyü, insanların buraya gelmesi dahi sıkıntılı, ulaşım sorunu var. Şehir merkezinde gezerken polisler bizimle gezdi, tokalaştığımız insanlara GBT’sini sordu, kameraya aldı. Bir baskı oluşturuldu buna rağmen orada yüzde 84 hayır oyu aldık. Diyarbakır’ın tümünde yüzde 67- 68 civarında oy aldık.

Oy düştü iddiası, şöyle sandığa gitmeyen var. Diyarbakır’da yüzde 5, bölge ortalaması da öyledir. Sanığa gidilen yerlerde ‘Hayır’ daha fazladır. Sandığa gitmeyenler bu baskılara dayanamayarak gitmedi. KHK’larla memurlar görevden alındı, mal varlıkların al konuldu. İnsanlar cezaevine atılıyor, Türkiye kararnamelerle yönetiliyor.

"1 Kasım ile 16 Nisan arasında baskıların etkisi çok büyük"

Şimdi Kürt seçmeni demokratik bir ortamda kendisini gösterdi. Neydi bu herkesin eşit koşullarda yarıştığı bir ortamda yüzde 80’lere kadar bölgede oy aldık. 1 Kasım ile 16 Nisan’daki baskıların büyük bir etkisi var. Burada seçmen özgür değil, özgür olmadığı için gidemiyor sandığa, benim başıma ne gelir diyor, yoksa bütün illeri topladığınızda oy düşüşü değil, sandığa gitmeyenlerin oy yükselişi yok. Urfa ve Elazığ dışında Kürt seçmenin çoğunlukta olduğu illerde hepsinde hayır var.

"Evetçi’lerin 16 puan düşüşü var”

Hemen bütün illerimizde hayır çoğunlukta. Bu çoğunluk yüzde 60’ınüzerinde. Şırnak yerle bir olan bir ilimiz. Şırnak’ın yarısında fazlasında ev yok. Ona rağmen yüzde 71 oy aldık. Nerede Kürt oyları kaybolmuş bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. HDP yüzde 9 oyunu kaybetti diyorlar. HDP’nin yüzde 9’u 5 milyona göre 450-500 bindir. Ama AKP’nin yüzde 10’u 20 milyona göre 2 -3 milyondur. Onlarda daha çok kayıp var. Bakıyorsunuz bütün Türkiye’de ‘evet’ kaybetmiş. Burada üç parti AKP, MHP ve BBP ittifak yapmıştır. Üçünün oyunu topladığımız zaman yüzde 67 civarında oyları var bunların yüzde 51’e düşmüş 16 puan düşüşleri var bunların. Yani ne kazanmış bunlar o havaya giriyorlar bunların büyük çoğunluğu AKP oyları.

"Hayırcı’ların yüzde 20 yükselişi var”

Hayır cephesinde olan HDP, CHP ve irili ufaklı diğer partilerin oyunda yüzde 20 civarında bir yükseliş var, HDP ve CHP’nin oylarını topladığınızda yüzde 36’dır. İrili ufaklı koyduğunuzda yüzde 38, yüzde 11 civarında 'hayır'da bir artış var. Ne Kürt illerinde, ne batı illerinde ‘evet’ cephesinin bir kazancı yok, hezimeti var. Hele hele Kürt illerinde bu şartlar altında sandığa gitmek, riskli ortamda silahların gölgesinde, OHAL’in gölgesinde oy almak başarılıdır. Neden başarılıdır; bizim bölgede ki şartlarımızda AKP, batının herhangi bir ilinde çalışma yapsaydı, valiler, emniyet müdürleri, kaymakamlar, hizmet ediyor.

"10 metre aralıkla direklere Erdoğan posteri asıldı; Demirtaş’ı asabildik mi?"

Diyarbakır’da havaalanından vilayete kadar ana güzergah var 6-7 kilometre yol var, 10 metre aralıklı ışıklandırma direklerinde Erdoğan’ın posterleri asıldı. Erdoğan evet kampanyası için Diyarbakır’a geldiği gün. 100 bin civarı poster olabilir. Kim bunu asıyor, biz HDP olarak Selahattin Demirtaş’ın resmini asabildik mi? Hayır asamadık. Müdahale vardı.

Bu referandum onucuna baktığımızda AKP’nin özellikle son iki yıldır sürdürdüğü politikasının 1 Kasım seçiminden bu yana, baskılar, 27 Haziran seçiminden sonra bölgede meydana gelen olaylar gerekçe gösterilerek toplumun büyük kesimlerine baskı vardı, belediye başkanlarımızın içeriye girmesi, belediyelere kayyum atanması, hiçbir belediye de yolsuzluk tespit edilememesine rağmen, ayrı eş genel başkanlarımızın ve milletvekillerimizin içeride olması tüm bunlar AKP’nin iki yıldaki politikalarının reddidir.

Hem Türkiye’nin genelinde hem de bölgede reddidir. 1982 Anayasası yüzde 92 oyla kabul edildi, sıkıyönetim şartlarında zorla sandık başlarında evet verilecek anlayışı vardı, bugün de kararnamelerle aynı bir anayasa oylaması yapıldı. Biz birazcık özgür ortamda, özgür propaganda yapabilseydik yüzde 30 dahi evet oyu çıkmazdı; 7 Haziran gibi. Hayırlar yüzde 70’leri bulurdu.