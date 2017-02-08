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HDP'li vekil Gülser Yıldırım hakkında 81 yıla kadar hapis istemi

Yıldırım, 'terör propagandası' yapmakla suçlanıyor

08 Şubat 2017 16:23

HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım hakkında tutuklu olduğu soruşturmadan 81 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

DHA'nın haberine göre, Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianamede Yıldırım, 'örgüt kurma ve yönetme,' 'örgüt propagandası yapmak,' 'suçu ve suçluyu övme,' 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' ve 'suç işlemeye alenen tahrik,' 'halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma' ile 'toplantı ve yürüyüşün zorla dağıtılması'yla suçlanıyor.

 

Gerekçeler

 

Suçlamaların gerekçeleri ise Yıldırım'ın 2016'da Şırnak'ın Cizre ve Mardin'in Nusaybin ve Dargeçit ilçelerindeki çatışmalara ilişkin basın açıklamalarına katılması ve konuşma yapması, yürüyüşlere, mezarlık ziyaretlerine katılması.

İddianamede bu eylem ve etkinliklere katılan Yıldırım'ın 'örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru göstermek, övmek ve bu yöntemlere başvurmayı teşvik etmek suretiyle propagandasını yaptığı' ileri sürülürken, Dargeçit'te sarf ettiği "Vuracaksanız bizi vurun, insanlar tandırını yakamıyor, vicdanı olanların rahatsız olduğunu biliyorum, nasıl uygulamadır." sözleri de suç unsuru sayıldı.

Öte yandan Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması ve kaçma şüphesini gerekçe göstererek Yıldırım'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Yıldırım'ın dosyası Mardin'de yetkili nöbetçi ağır ceza mahkemesine gönderildi.

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