HDP’li Tuncel: Öcalan'ın mesajını değil kendisini görmek istiyoruz

Adıyaman'da HDP ve DBP tarafından düzenlenen Newroz kutlamasında konuşan HDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, çözüm sürecinde gelinen noktada Öcalan'ın emeklerinin küçümsenemeyeceğini ileri sürdü. Tuncel, "Biz Kürtler, biz kadınlar, biz gençler artık buna yeter diyoruz. Kürt halkı önderi Öcalan’ın mesajını değil, kendisini istiyor. Kendisini bu meydanlarda görmek istiyoruz" dedi.

HDP Milletvekili Sebahat Tuncel, Mimar Sinan Mahallesi'nde düzenlenen Newroz kutlamasına katıldı. Kutlamaya katılanlarla birlikte bir süre halay çeken Tuncel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı Başkanlık sistemi üzerinden eleştirdi. DHA’nın haberine göre, Erdoğan'ın Başkanlığı rüyasında bile göremeyeceğini savunan Tuncel, "Şimdi de başkan olacakmış. O yüzden herhalde muhtar olamadı ya durmadan muhtarlarla toplantı yapıyor, kendi iktidarını güçlendirmeye çalışıyor. Ama buradan bir kez daha şunun altını çizerim. Geçen Selahattin Demirtaş arkadaşımız çok kısaca ona cevap verdi. Ama ben de buradan 'Kürt sorunu yoktur' diyen Türkiye’yi şirket gibi yöneten Çözüm Süreci'ne karşı olan milliyetçilere, cinsiyetçilere dayanarak Türkiye halklarını bir birine kırdırmaya çalışan, her konuştuğunda toplumu gerginleştiren Tayyip Erdoğan seni başkan yapar mıyız? Sen o başkanlığı rüyanda bile göremezsin. Rüyanda görürsün demiyorum, rüyanda bile göremezsin" dedi.

Ülkedeki sorunları birlikte çözeceklerini ifade eden Tuncel, şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu’na soruyorlar, ne kadar hedefliyorsun? Diyor ki 'Yüzde 35.' Böyle bir ana muhalefete, böyle bir iktidar. Bunu duyan Tayyip Erdoğan’ında yüzünde gülücükler oluşuyor. Bu coğrafyada yaşayan haklarımıza şu çağrıyı yapıyoruz. Gelin yaşamı birlikte kuralım. Biz aleviler adına siyaset yapmayacağız, Aleviler gelip bizim ile siyaset yapacak. Biz dindarlar adına siyaset yapmayacağız, dindarlar gelip bizim ile siyaset yapacak. Biz halklar adına siyaset yapmayacağız, hangi halktan olursa olsun kendileri gelip bizimle birlikte siyaset yapacak. Bu özgürlük ateşinin kalıcı hale gelmesi için devlete bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Özellikle Kürt halkı önderi Öcalan’ın barış sürecindeki çabalarında değinmiştim. Eğer bugün çatışmazsızlık varsa, eğer bugün barışı konuşabiliyorsak, eğer bugün özgürlükleri konuşabiliyorsak, Öcalan’ın emekleri küçümsenemez ama burada bir sorun var. Öcalan hala İmralı’da tutsaktır. Ama Öcalan’ın şahsında Türkiye hakları İmralı’da tutulmaktadır. Biz Kürtler, biz kadınlar, biz gençler artık buna yeter diyoruz. Kürt halkı önderi Öcalan’ın mesajını değil, kendisini istiyoruz. Kendisini bu meydanlarda görmek istiyoruz."