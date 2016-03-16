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HDP'li Tuba Hezer'in fezlekesi Başbakanlık'a gönderildi

Tuba Hezer, 17 Şubat'taki Ankara saldırısını gerçekleştiren Abdulbaki Sömer'in taziyesine gitmişti

16 Mart 2016 16:52

17 Şubat'taki Ankara saldırısını gerçekleştiren Abdulbaki Sömer'in taziyesine giden HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer hakkında hazırlanan fezleke, TBMM'ye sunulmak üzere Başbakanlık'a gönderildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, "terör örgütünün propagandasını yapmak" ve "suçu ve suçluyu övmek" suçlarından Tuba Hezer hakkında soruşturma başlatmıştı. Fezleke hazırlayan başsavcılık, şüphelinin, üzerine atılı suçların yasal unsurlarının oluştuğu gerekçesiyle Anayasa'nın 83. maddesine istinaden, "dokunulmazlığının kaldırılması" talebinde bulunmuştu. Fezleke, Adalet Bakanlığına gönderilmişti.

 

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