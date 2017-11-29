T24 LogoT24 Logo
Politika

HDP'li Toğrul: Lütfen Milli Eğitim Bakanı sınav yapılana kadar televizyonlara çıkmasın

  Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA) - HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, hükümetin eğitim sistemini eleştirerek, "Lütfen Milli Eğitim Bakanı ve bürokratları televizyonlara sınav yapılana kadar çıkmasınlar" dedi

29 Kasım 2017 14:05

 

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA) - HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, hükümetin eğitim sistemini eleştirerek, \"Lütfen Milli Eğitim Bakanı ve bürokratları televizyonlara sınav yapılana kadar çıkmasınlar\" dedi.

Toğrul, Meclis\'te düzenlediği basın toplantısında hükümetin eğitim sistemini eleştirdi. Eğitim sisteminde yapılan açıklamaların Türkiye\'de öğrencilerin ve ailelerin psikolojisini etkilediğini söyleyen Toğrul, \"AK Parti 2002\'de iktidara geldiğinde eğitim sistemini kendi anlayışı doğrultusunda şekillendirip, kendi yaşam biçimine uygun bir hale getirmek için sürekli değişikliğe gidiyor. AK Parti döneminde en çok bakan değiştirilen bakanlık Milli Eğitim Bakanlığı. Her gelen bakan mutlaka bir önceki sistem başka bir siyasi partiye aitmiş gibi bir öncekini yok sayan anlayışla sistemi eleştirmiş\" dedi.
Milli Eğitim Bakanlığının Türkiye\'nin en önemli bakanlıklarından biri olduğunu söyleyen Toğrul, \"Şimdi böyle bir bakanlık, bu konulardan uzak bir şahsiyete bırakılır mı. Öğrencilerin, öğretmenlerin, velilerin talebidir. Lütfen Milli Eğitim Bakanı ve bürokratları televizyonlara sınav yapılana kadar çıkmasın. Bu talebi bende Sayın Bakan\'a duyurmak istiyorum. Çünkü her çıktığında öğrencilerde stresi arttıracak açıklamalar yapıyorlar. Üniversite sınavında da aynı şey yaşanıyor\" diye konuştu. 

 

(FOTOĞRAF) 


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TURAPOĞLUANKARADHAHDP Gaziantep Milletvekili Mahmut ToğrulMilli Eğitim BakanıToğrul MeclisEğitimTürkiyeToğrulPartiMilli Eğitim Bakanlığı HerMilli Eğitim Bakanlığının TürkiyeLütfen Milli Eğitim BakanıBuSayın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24