HDP'li Tan için 38,5 yıla kadar hapis istemi

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’a beş ayrı suçtan 38,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

bianet’te yer alan habere göre, daha önce Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Tan hakkında hazırlanan 304 sayfalık iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Tan hakkında, "silahlı terör örgütünü kurma ve yönetme", 6-8 Ekim olaylarında "suç işlemeye tahrik" ve "2911 sayılı Yasaya Muhalefet", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 17,5 yıldan 38,5 yıla kadar hapis ve mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi istendi.

İddianamede, Anayasa'nın 83. maddesi uyarınca Tan'ın eylemlerine ilişkin yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle 6 fezlekenin TBMM'ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne "Yasama Dokunulmazlığının" kaldırılması talebiyle gönderildiği de hatırlatıldı.