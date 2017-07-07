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HDP'li Serpil Kemalbay: Demirtaş, hala milletvekilidir, hala dokunulmazdır!

"Görevini yapan savcılar, yargıçlar sarayın tehdit ve baskısı altında"

07 Temmuz 2017 17:29

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nden Ankara’da görülecek duruşmasına kelepçeli getirilmek istenince duruşmaya katılmayı reddetti. Demirtaş’a kelepçe takılmak istenmesini protesto eden HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, MYK üyeleri, milletvekilleri ve Demirtaş’ın avukatları, duruşma salonunu terk etti.

Serpil Kemalbay başkanlığındaki HDP heyeti adliye çıkışında polisin müdahale uyarısı eşliğinde açıklama yaptı. Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın da eşlik ettiği açıklamada Kemalbay “Selahattin Demirtaş, HDP Eş Genel Başkanıdır ve hala milletvekilidir, hala dokunulmazlığı mevcuttur. Uygulama hukuksuzluğun, darbe sürecinin bir başka boyutudur” dedi.,

Demirtaş’ın Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı kadar dokunulmaz olduğunu belirten Kemalbay “Türkiye’de hukuk olmadığı için adalet olmadığı için 10 binler kendini yollara vurdu. Mahkemelerde, adliyelerde adalet yok. Hiçbir devlet kurumu çalışamıyor. Görevini yapan savcılar, yargıçlar sarayın tehdit ve baskısı altında. Bu yapılana adalet diyemeyiz” diye konuştu.

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