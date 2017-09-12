HDP'li Selma Irmak, SEGBİS sistemi ile duruşmaya çıkmadı

Felat BOZARSLAN/ DİYARBAKIR, (DHA)- HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak, yaptığı bir konuşmada \'Cumhurbaşkanına hakaret\' suçunu işlediği iddiasıyla 1-4 yıl hapis istemiyle yargılandığı davada, SEGBİS sistemi ile savunma yapmak istemediği gerekçesiyle duruşmaya çıkmadı.

HDP milletvekili Selma Irmak\'ın, 14-15 Kasım 2015 günü Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Genel Kurul Toplantısı sırasında, terör örgütü PKK\'nın yayın organlarından bir televizyon programına canlı bağlanarak, Cumhurbaşkanına Kürtçe hakaret içeren konuşmalar yaptığı öne sürüldü. Irmak hakkında hazırlanan iddianamenin kabulu ile hakkında 1- 4 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Kocaeli 1 No\'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi\'nde tutuklu bulunan Selma Irmak, Diyarbakır 13\'üncü Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya SEGBİS sistemi ile katılmak istemediğini belirterek çıkmadı. Duruşmaya katılan Irmak\'ın avukatı Erhan Ürküt, aynı konuşma ile ilgili 9\'uncu Asliye Ceza Mahkemesi\'nde ayrı bir dava daha açıldığını ifade ederek, dosyaların birleştirilmesini istedi. Ürküt, müvekillinin bir sonraki duruşmada savunma yapmak için duruşma salonunda hazır edilmesini istedi.

Ara kararlarını açıklayan mahkeme, sanığın bir sonraki duruşmada SEGBİS sistemi ile hazır edilmesi için cezaevine talimat yazılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.