T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDP'li Selma Irmak, SEGBİS sistemi ile duruşmaya çıkmadı

Felat BOZARSLAN/ DİYARBAKIR, (DHA)- HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak, yaptığı bir konuşmada 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunu işlediği iddiasıyla 1-4 yıl hapis istemiyle yargılandığı davada, SEGBİS sistemi ile savunma yapmak istemediği gerekçesiyle dur

12 Eylül 2017 16:58

Felat BOZARSLAN/ DİYARBAKIR, (DHA)- HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak, yaptığı bir konuşmada \'Cumhurbaşkanına hakaret\' suçunu işlediği iddiasıyla 1-4 yıl hapis istemiyle yargılandığı davada, SEGBİS sistemi ile savunma yapmak istemediği gerekçesiyle duruşmaya çıkmadı. 
HDP milletvekili Selma Irmak\'ın, 14-15 Kasım 2015 günü Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Genel Kurul Toplantısı sırasında, terör örgütü PKK\'nın yayın organlarından bir televizyon programına canlı bağlanarak, Cumhurbaşkanına Kürtçe hakaret içeren konuşmalar yaptığı öne sürüldü. Irmak hakkında hazırlanan iddianamenin kabulu ile hakkında 1- 4 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Kocaeli 1 No\'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi\'nde tutuklu bulunan Selma Irmak, Diyarbakır 13\'üncü Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya SEGBİS sistemi ile katılmak istemediğini belirterek çıkmadı. Duruşmaya katılan Irmak\'ın avukatı Erhan Ürküt, aynı konuşma ile ilgili 9\'uncu Asliye Ceza Mahkemesi\'nde ayrı bir dava daha açıldığını ifade ederek, dosyaların birleştirilmesini istedi. Ürküt, müvekillinin bir sonraki duruşmada savunma yapmak için duruşma salonunda hazır edilmesini istedi.
Ara kararlarını açıklayan mahkeme, sanığın bir sonraki duruşmada SEGBİS sistemi ile hazır edilmesi için cezaevine talimat yazılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Felat BOZARSLAN DİYARBAKIR DHA HDP Hakkari Milletvekili Selma IrmakSEGBİSSelma IrmakKasımDemokratik Toplum Kongresi DTK Genel Kurul ToplantısıPKKCumhurbaşkanına KürtçeKocaeliNoTipi Yüksek Güvenlikli CezaeviSelma Irmak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24