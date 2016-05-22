HDP'li Selma Irmak: Meclis'i terk edersek, çok sayıda insan yaşamını yitirecektir

HDP Hakkâri Milletvekili Selma Irmak, dokunulmazlıklarının kaldırılmasının ardından bazı arkadaşlarının Meclisten atılması durumunda alternatifleri olup olmayacağı ile ilgili bir soru üzerine, "Biz Meclis zemininde çalışmak ve burayı terk etmek istemiyoruz. Bu zemini terk edersek çok sayıda insan yaşamını yitirecektir. Önünde sonunda yine müzakere ve diyalog ile sorunları çözeceğiz" dedi.

Amerika’nın Sesi Radyosu Kürtçe servisine konuşan HDP Milletvekili Selma Irmak, dokunulmazlıkların kaldırılmasının darbe olduğunu ileri sürerek şu değerlendirmeyi şaptı:

"Bu Meclise ve Meclis iradesine el koymaktır. Yani aynı zamanda halk iradesine de el koymak anlamını taşıyor. Biz ses çıkarmaya çalışıyoruz ama, halkın iradesi burada tecelli olmuyor. CHP önce, lideri sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'evet' oyu kullanacaklarını söylemesine rağmen ilk oylamalarda hayır oyu kullandı. Ama, sonra düzenleme referanduma gitmesin diye onlar da 'hayır' oyu kullandı. Dokunulmazlıkların kalkması fezlekesi olan bütün partilerdeki vekilleri ilgilendirse de, biz biliyoruz asıl mesele HDP'dir. Çünkü Cumhurbaşkanı hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, tecavüz, yüz kızartıcı suçlar ile ilgili tek bir açıklama yapmıyor. Sadece terör diyerek HDP'lilerin cezalandırılmasını istiyor."

“Kaç yıl geçerse geçsin, sorun masada çözülecek”

HDP'lilerin Meclis'ten çıkarılması ve dokunulmazlıkların kaldırılması durumunda alternatifleri olup olmadığı konusundaki soruyu ise HDP Hakkâri Milletvekili Selma Irmak şöyle yanıtladı:

"Alternatif yoktur. Biz Meclis zemininde çalışmak ve burayı terk etmek istemiyoruz. Bu zemini terk edersek çok sayıda insan yaşamını yitirecektir. Önünde sonunda yine müzakere ve diyalog ile sorunları çözeceğiz. Kaç yıl geçerse geçsin yine sorun masada çözülecektir. Biz bu nedenle 10- 20 yıl kaybetmek ve binlerce insanın ölmesini istemiyoruz. Biz sonuna kadar Meclis zemininde mücadele etmek istiyoruz. En büyük engel olarak HDP'yi görüyorlardı ve bu el koyma ile bunu aşıyorlar. CHP ve MHP onların bastonu oldular, onlarla yürüyecekler. Halkımız moralini bozmasın, biz moralsiz değiliz, bizim direniş alanımız sadece Meclis değil, alanlardır. Halkımız yıllardır bu alanlarda onurlu bir yaşam için direniyor, biz onların temsilcileriyiz."